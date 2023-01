Salv pozyskał ok. 20 mln zł (4 mln euro) na uruchomienie polskiego oddziału i stworzenie zespołu w Warszawie, podała spółka. Rundzie seed przewodził polsko-amerykański fundusz ffVC Tech & Gaming, przy udziale niemieckiego G+D Ventures.

„Polska to jeden z największych rynków usług finansowych w Europie. Działa tu blisko 600 banków i 300 fintechów, a branża cały czas rośnie. Przyciąga to także przestępców, którzy wykorzystują pogarszającą się sytuację gospodarczą, a przede wszystkim nowe technologie i możliwość wymiany informacji. Salv Bridge wyrównuje szanse instytucji finansowych w tej walce, co udowodniliśmy już na innych europejskich rynkach” – powiedział CEO i współzałożyciel Salv Taavi Tamkivi cytowany w komunikacie.

Salv stworzyło platformę Salv Bridge, dzięki której instytucje mogą wspólnie przeciwdziałać, monitorować i rozwiązywać sprawy z obszaru fraudów płatniczych, prania brudnych pieniędzy, a także omijania sankcji. Oprogramowanie Salv oferuje wszystkie standardowe narzędzia AML, takie jak automatyczna identyfikacja i monitorowanie podejrzanej aktywności, przetwarzanie dużych ilości danych w czasie rzeczywistym, a także ciągła adaptacja, by odpowiadać na nowe zagrożenia.

Salv to startup z obszaru regtech (technologie regulacyjne), który pomaga firmom i instytucjom walczyć z przestępczością finansową, ułatwiając międzynarodową współpracę i wymianę informacji.

Źródło: ISBnews