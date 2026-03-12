Sanok Rubber Company zakończył testy na utratę wartości aktywów grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2025 r., podała spółka. W ich wyniku zdecydowano o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości posiadanych aktywów. Wpływ na jednostkowy wynik netto wyniesie 25,6 mln zł, a na skonsolidowane sprawozdanie 2,4 mln zł.

„Wynik przeprowadzonej analizy testów na utratę wartości posiadanych udziałów oraz wartości udzielonych pożyczek dla spółki zależnej Draftex Automotive oraz udziałów jednostki zależnej Produkcyjno – Handlowe Unitarne Przedsiębiorstwo Stomil Sanok BR z siedzibą w Brześciu (PHUP Stomil Sanok BR), wobec pogarszających się perspektyw rynkowych a w konsekwencji również prognoz co do przyszłości realizacji zakładanego modelu biznesowego oraz istotnego ryzyka polityczno-prawnego na Białorusi wykazuje, iż nastąpiła znacząca utrata wartości zaangażowanych przez spółkę aktywów” – czytamy w komunikacie.



W konsekwencji zarząd spółki podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości posiadanych aktywów. Wpływ dokonania odpisów na jednostkowy wynik netto Sanok Rubber Company będzie wynosił -25,6 mln zł. W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego wynik przeprowadzonych testów wykazał konieczność odpisu w kwocie -2,4 mln zł dotyczącego wartości aktywów jednostki zależnej PHUP Stomil Sanok BR.

Sanok Rubber Company zajmuje się produkcją wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami. Spółka jest producentem mieszanek gumowych posiadającym bogatą ofertę produktową dla motoryzacji, budownictwa, rolnictwa, farmacji i AGD. Jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,45 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews