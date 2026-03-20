Pogłębienie konfliktu na Bliskim Wschodzie może zacząć wpływać na dostępność surowców, a nie tylko na ich rosnące ceny, ocenił prezes Sanok Rubber Company Piotr Szamburski.

„Zaostrzenie konfliktu krótkookresowo to kwestia cen, a jeśli konflikt dalej będzie się pogłębiał, to zakładamy, że sytuacja może zacząć wpływać na dostępność surowców, z którą na razie nie mamy problemów” – powiedział Szamburski podczas telekonferencji.

Jak podkreślił, w kolejnych miesiącach z dostępnością surowców „może być różnie”.

„Z tym co mamy możemy bezpiecznie funkcjonować maksymalnie do dwóch miesięcy, choć to zależy także od wpływu konfliktu na popyt” – dodał.

Szef Sanok RC wskazał także, że spółka intensywnie rozgląda się w poszukiwaniu nowych biznesów.

„Trwają dyskusje na temat akwizycji, o której nie mogę mówić zbyt wiele z powodu klauzuli poufności. Poszukujemy bardzo szeroko poza segmentem motoryzacji, tam gdzie mamy odpowiednią ekspertyzę, czyli w produktach gumowych i około-gumowych, szczególnie w budownictwie i przemyśle” – podsumował.

Sanok Rubber Company zajmuje się produkcją wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami. Spółka jest producentem mieszanek gumowych posiadającym bogatą ofertę produktową dla motoryzacji, budownictwa, rolnictwa, farmacji i AGD. Jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,47 mld zł w 2025 r.

Źródło: ISBnews