Nakłady inwestycyjne Grupy Sanok Rubber wyniosą między 40 a 50 mln zł w 2023 roku, a w 2024 roku wzrosną do 100-110 mln zł, z uwagi na dwa nowe projekty, zapowiedział członek zarządu i dyrektor finansowy Piotr Dołęga.

„Capex w 2024 roku będzie wyższy, ze względu na projekt modernizacji kotłowni o wartości ok. 40 mln zł oraz projekt mający na celu dewulkanizację odpadów gumowych o wartości ok. 30 mln zł, choć częściowo może się od przesunąć na rok 2025. To daje w przyszłym roku 50-60 mln zł nowych projektów plus 40-50 mln zł naszego standardowego capeksu. To razem 100-110 mln zł nakładów, które z dużym prawdopodobieństwem powinny się wydarzyć w 2024 roku” – powiedział Dołęga podczas konferencji prasowej.

Po 9 miesiącach 2023 roku nakłady inwestycyjne grupy wyniosły 36,7 mln zł, w porównaniu do 67,1 mln zł rok wcześniej. W samym III kwartale było to 12,5 mln zł wobec 27,4 mln zł w III kwartale 2022 r.

„Niektóre inwestycje idą wolniej z uwagi na dostępność maszyn, ostateczny capex na 2023 rok uzależniony jest od zobowiązań dostawców, ale spodziewam się, że będzie to pomiędzy 40 i 50 mln zł, na pewno poniżej 50 mln zł” – dodał prezes Piotr Szamburski.

Sanok Rubber Company zajmuje się produkcją wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami. Spółka jest producentem mieszanek gumowych posiadającym bogatą ofertę produktową dla motoryzacji, budownictwa, rolnictwa, farmacji i AGD. Jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,39 mld zł w 2022 r.

