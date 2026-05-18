Sanok Rubber Company skierował do akcjonariuszy zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 1 344 095 akcji spółki w ramach programu nabywania akcji własnych w celu umorzenia, podała spółka. Proponowana cena zakupu akcji nabywanych w ramach zaproszenia wynosi 21,5 zł za sztukę. Akcje objęte zaproszeniem stanowią około 4,99% kapitału zakładowego.

Sanok Rubber Company zajmuje się produkcją wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami. Spółka jest producentem mieszanek gumowych posiadającym bogatą ofertę produktową dla motoryzacji, budownictwa, rolnictwa, farmacji i AGD. Jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,47 mld zł w 2025 r.

