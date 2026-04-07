Sanok Rubber Company, w ramach programu nabywania akcji własnych, zaprosił do składania ofert sprzedaży łącznie nie więcej niż 3 696 264 akcji własnych (do 13,75% kapitału zakładowego i głosów) po cenie 21,5 zł za sztukę, podała spółka. Oferty będą przyjmowane 7-10 kwietnia br. Datę rozliczenia nabycia ustalono na 14 kwietnia br.

Sanok Rubber Company zajmuje się produkcją wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami. Spółka jest producentem mieszanek gumowych posiadającym bogatą ofertę produktową dla motoryzacji, budownictwa, rolnictwa, farmacji i AGD. Jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,47 mld zł w 2025 r.

Źródło: ISBnews