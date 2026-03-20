Sanok Rubber odnotował 44,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2025 r. wobec 54,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 64,99 mln zł wobec 65,4 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 148,28 mln zł wobec 140,5 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1469,97 mln zł w 2025 r. wobec 1446,38 mln zł rok wcześniej.

W samym czwartym kwartale Grupa Sanok Rubber przekroczyła 357 mln zł przychodów (+7% r/r) oraz wypracowała 36 mln zł wyniku EBITDA (+26% r/r), ponad 14 mln zł zysku operacyjnego (+74% r/r) i niecałe 13 mln zł zysku netto (+146% r/r).

„Czwarty kwartał okazał się finalnie lepszy niż można było wcześniej prognozować, dzięki czemu prezentujemy również relatywnie lepsze dynamiki całego roku niż to miało miejsce dla trzech kwartałów narastająco. Wypracowaliśmy dobre marże pomimo słabości koniunktury w Europie i ogólnie niekorzystnego otoczenia. Wykorzystaliśmy szanse sprzedażowe i dbaliśmy o elastyczność oraz efektywność działalności, a realizowana strategiczna dywersyfikacja sektorowa pozytywnie wpływa na nasze wyniki, szczególnie w kontekście niepewności w branży automotive” – powiedział prezes Piotr Szamburski, cytowany w komunikacie.

W 2025 roku Grupa Sanok Rubber zwiększyła przychody w segmencie przemysłowym o 17% r/r (+64 mln zł r/r, konsolidacja przejętego Teknikum od II kw. 2024 r.), a segment ten odpowiadał już za 30% skonsolidowanej sprzedaży. Wzrost ten zniwelował spadek przychodów segmentu motoryzacyjnego (45% ogólnej sprzedaży) o 8% r/r (-58 mln zł) oraz segmentu grupującego pozostałą działalność, m.in. sanatoria, o 12% (-6 mln zł). Sprzedaż w segmencie mieszanek wzrosła o 21 mln zł (+19% r/r), a 2 mln zł więcej przychodów niż przed rokiem (+1%)

zrealizował segment budownictwa. Dwóm segmentom – przemysł i mieszanki – udało się zwiększyć wynik finansowy rok do roku.

„Naszą domeną jest bezpieczna, rozważna polityka finansowa. Potrafiliśmy też w minionym roku zwiększyć przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej, co polepszyło możliwości elastycznego reagowania na zmieniające się uwarunkowania rynkowe” – dodał członek zarządu ds. finansowych Piotr Dołęga.

Grupa Sanok Rubber wygenerowała w 2025 roku blisko 156 mln zł przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (+25% r/r), a w samym czwartym kwartale – prawie 56 mln zł (+50% r/r).



W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2025 r. wyniósł 15,1 mln zł wobec 56,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Sanok Rubber Company zajmuje się produkcją wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami. Spółka jest producentem mieszanek gumowych posiadającym bogatą ofertę produktową dla motoryzacji, budownictwa, rolnictwa, farmacji i AGD. Jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,47 mld zł w 2025 r.

