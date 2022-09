Nakłady inwestycyjne Sanok Rubber wyniosą około 50 mln zł w całym 2022 roku, mimo że na koniec I półrocza sięgnęły 39,7 mln zł, poinformował prezes Piotr Szamburski.

„Na pewno nie jest tak, że w drugim półroczu wydamy na inwestycje drugie tyle, co w pierwszym, raczej będzie to już niewielka kwota. Podtrzymuję, że w całym roku będzie to ok. 50 mln zł, może trochę mniej, to zależy od tego, czy uda się zamknąć wszystkie trwające projekty z uwagi na problemy logistyczne” – powiedział Szamburski podczas telekonferencji.

W I półroczu 2022 r. capex Grupy Sanok Rubber wyniósł 39,7 mln zł, z czego 28,3 mln zł w samym II kwartale.

„W drugim kwartale udało nam się zrealizować więcej inwestycji niż zakładaliśmy, ale nadal podchodzimy do nakładów bardzo ostrożnie” – dodał prezes.

Podkreślił również, że na tę chwilę, ze względu na niepewność co do sytuacji rynkowej, nie da się jeszcze nic powiedzieć na temat planów inwestycyjnych na 2023 rok

Sanok Rubber Company zajmuje się produkcją wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami. Spółka jest producentem mieszanek gumowych posiadającym bogatą ofertę produktową dla motoryzacji, budownictwa, rolnictwa, farmacji i AGD. Jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,17 mld zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews