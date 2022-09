Sanok Rubber zakłada, że wyniki II półrocza 2022 r. będą znacznie słabsze niż w I półroczu, poinformował prezes Piotr Szamburski.

„Nasi odbiorcy spodziewali się kolejnych podwyżek cen i budowali zapasy pod koniec I półrocza, szczególnie w czerwcu, co pomogło uzyskać dobre wyniki w II kwartale, ale przełożyło się na spadek sprzedaży w III kwartale. Spodziewam się dużo gorszego II półrocza, ze szczególnie dużą niepewnością co do nadchodzących miesięcy” – powiedział Szamburski podczas telekonferencji.

Jak podkreślił, sytuacja jest bardzo nieprzewidywalna, a szczególnie duża niepewność jest w motoryzacji, chociaż pozytywnym elementem jest fakt, że odbiorcy z tego sektora zdają już sobie sprawę z tego, iż podwyżki są nieuniknione.

„Lipiec i sierpień były słabe, we wrześniu mamy pewne odbicie, ale nie na poziomie z czerwca. W kolejnych miesiącach wiele będzie zależało od sytuacji na rynku energii, gdzie coraz bardziej realne są zakłócenia dostaw” – dodał prezes.

W I półroczu 2022 r. Grupa Sanok Rubber wypracowała 74,8 mln zł zysku EBITDA (+5% r/r) i 41,6 mln zł zysku netto (+36% r/r), przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 691,2 mln zł (+14% r/r).

Sanok Rubber Company zajmuje się produkcją wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami. Spółka jest producentem mieszanek gumowych posiadającym bogatą ofertę produktową dla motoryzacji, budownictwa, rolnictwa, farmacji i AGD. Jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,17 mld zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews