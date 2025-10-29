Santander Bank Polska odnotował 1888,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 1939,69 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank. Zysk przypisany z działalności kontynuowanej należny akcjonariuszom j.d. wyniósł 1812,71 mln zł wobec 1882,79 mln zł.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3195,04 mln zł wobec 3156,59 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 725,06 mln zł wobec 701,86 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 317,45 mld zł na koniec III kw. 2025 r. wobec 304,37 mld zł na koniec poprzedniego roku.

W I-III kw. 2025 r. bank miał 4640,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 4299,34 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk przypisany z działalności kontynuowanej należny akcjonariuszom j.d. wyniósł 4891,69 mln zł wobec 4336,23 mln zł.

„Stabilnie wysoka rentowność kapitału własnego (ROE) w stosunku rocznym (20,3% wobec 20,5% na 30 września 2024 r.). ROE na poziomie 21,6% w ramach działalności kontynuowanej. […] Wysoka efektywność kosztowa Grupy ze wskaźnikiem koszty/dochody na poziomie 30,6% (30% za trzy kwartały 2024 r.) przy rosnących kosztach regulacyjnych, transformacyjnych i wynikających ze skali biznesu. Relacja kosztów do dochodów dla działalności kontynuowanej w wysokości 30%” – napisał bank w prezentacji.

Santander BP podkreślił, że w minionym okresie nastąpiły m.in.:

– wzrost bazy aktywów ogółem o 9,1% r/r do 317,4 mld zł za sprawą rosnących wolumenów biznesowych w kluczowych liniach produktowych i segmentach klientów,

– wzrost depozytów od klientów o 9,2% r/r pod wpływem depozytów terminowych (+7% r/r) oraz sald na rachunkach bieżących (+10,6% r/r), w tym oszczędnościowych,

– wzrost należności brutto od klientów o 5,1% r/r, w tym należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego (+5% r/r), należności leasingowych (+8,7% r/r) i należności od klientów indywidualnych (+4,7% r/r),

– poprawa jakości portfela należności kredytowych ze wskaźnikiem NPL na poziomie 4,3% (4,8% na 30 września 2024 r.) przy ostrożnościowym podejściu Grupy do zarządzania ryzykiem i wzroście należności kredytowych. Wskaźnik NPL w wysokości 4% w segmencie działalności kontynuowanej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2025 r. wyniósł 4405,85 mln zł wobec 4268,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Santander Bank Polska należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Aktywa razem banku wyniosły 304,37 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews