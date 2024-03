Santander Bank Polska zakończył program odkupu akcji własnych w 2024 r. i zawarł transakcje odkupu 134 690 akcji, czyli 0,132% kapitału i głosów, w celu wykonania zobowiązań wynikających z przydzielenia akcji pracownikom grupy banku będącym uczestnikami Programu Motywacyjnego VII, tj. wypłaty nagród tym uczestnikom za 2023 rok oraz odroczonych nagród przysługujących za 2022 r. przeznaczonych do wypłaty w 2024 r., podał bank.

„Jednocześnie bank informuje, że do dnia 14 marca 2024 r. wydał dyspozycję przekazania 134 690 akcji własnych na rachunki maklerskie uczestników Programu Motywacyjnego VII. W związku z wyczerpaniem kwoty przeznaczonej na nabycie akcji własnych banku w 2024 r., zarząd banku potwierdza, że z dniem 13 marca 2024 r. zakończył się program odkupu akcji własnych banku w 2024 r. dokonywany w celu wypłaty nagród uczestnikom Programu Motywacyjnego VII za 2023 rok oraz odroczonych nagród przysługujących za 2022 r. przeznaczonych do wypłaty w 2024 r.” – czytamy w komunikacie.



Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem biura maklerskiego Banku, tj. Santander Biuro Maklerskie.

Wcześniej bank informował, że skupi do 271 tys. akcji stanowiących 0,27% kapitału zakładowego po cenie nie niższej niż 50 zł i nie wyższej niż 1000 zł za ogólną kwotę nie większą niż 72,36 mln zł w ramach Programu Motywacyjnego VII obejmującego wypłaty nagród uczestnikom programu za 2023 rok oraz odroczonych nagród przysługujących za 2022 rok. Skup zostanie wykonany w okresach od 19 lutego do 29 marca oraz od 2 maja do 21 czerwca 2024 r.,

Santander Bank Polska należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 276,65 mld zł na koniec 2023 r.

Źródło: ISBnews