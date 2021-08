SatRevolution połączy się z notowaną na rynku NewConnect spółką easyCALL.pl za pomocą mechanizmu odwróconego przejęcia, poinformował SatRevolution. EasyCALL.pl po przejęciu przyjmie nazwę SatRevolution.

Jak podkreślono, debiut SatRevolution za pomocą mechanizmu odwróconego przejęcia umożliwia spółce szybsze i bardziej elastyczne pozyskanie kapitału i debiut na publicznym rynku, podano w komunikacie.

„Przy obecnym niebywale szybkim rozwoju SatRevolution jak również całej branży kosmicznej, to niezbędne działanie” – powiedział prezes SatRevolution Grzegorz Zwoliński, cytowany w komunikacie.

W świetle podpisanej umowy, przed przejęciem kapitał zakładowy SatRevolution zostanie podwyższony w wyniku emisji akcji serii J, N, P, R i S w liczbie 654 151 o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Emisja jest kierowana zarówno do nowych inwestorów, jak i kluczowej kadry zarządzającej spółki. Uruchomiono też program akcji pracowniczych. Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na rozwój SatRevolution.

„W ciągu najbliższych miesięcy planujemy podwojenie zespołu z 50 do 100 osób. Poszukujemy osób na kluczowe stanowiska, w tym programistów, mechaników, elektroników, inżynierów. Wkrótce rozpoczniemy kolejną rundę finansową celem zebrania środków na sfinansowanie całej konstelacji Stork. Planujemy również rozpoczęcie budowy trzech mikrosatelitów ze zdolnościami pozyskiwania zdjęć wysokorozdzielczych. Podpisaliśmy kontrakty o wartości 2 mln USD na najbliższe trzy lata. Ponadto, jesteśmy na etapie negocjacji kolejnych kontraktów na łączną kwotę ponad 20 mln USD, w tym finalizujemy kontrakt wysokorozdzielczy na 10 mln USD. Obecnie realizujemy także trzy projekty badawczo-rozwojowe na łączną kwotę dofinansowania ok. 12 mln dolarów, z której ok. 30% zostało do tej pory wykorzystane” – podsumował Zwoliński.

easyCALL.pl S.A. to spółka notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2011 r. Pod koniec 2020 r. spółka dokonała sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP) obejmującej działalność telekomunikacyjną.

SatRevolution to polska firma, założona w 2016 roku w celu rozwoju konstelacji obserwacji Ziemi w czasie rzeczywistym (Real-time Earth Observation Constellation). Na celu ma stanie się największym na świecie operatorem satelitów EO. Spółka dąży do dostarczenia 1 024 nanosatelitów na niską orbitę okołoziemską do 2026 roku, aby zapewnić całodobową obserwację Ziemi, kompletną produkcję satelitów i zarządzanie jednostkami, a także monitorowanie zgodności i doradztwo inżynieryjne na miejscu.

Źródło: ISBnews