Scanway odnotował 0,71 mln zł jednostkowej straty netto w 2025 roku wobec 2,58 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 2,37 mln zł wobec 2,21 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł blisko 1,0 mln zł w stosunku do 0,6 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 21,36 mln zł w 2025 r. wobec 11,89 mln zł rok wcześniej. Za 91% wygenerowanych przychodów odpowiadała działalność kosmiczna, a za 9% projekty dla przemysłu.

„Rok 2025 potwierdził, że Scanway konsekwentnie przechodzi do coraz większej skali działalności i skutecznie buduje wartość dla akcjonariuszy. Zwiększyliśmy przychody o 80% r/r do ponad 21 mln zł, a backlog ponad trzykrotnie do ponad 53 mln zł. Obecnie pracujemy nad tym, aby podpisane przez nas umowy ramowe i otrzymane zamówienia skonwertowały się na twardy backlog. Nasze całoroczne wyniki odzwierciedlają rosnącą liczbę i skalę projektów oraz zaufanie, jakim darzą nas międzynarodowi klienci. Wyraźnie wzmocniliśmy naszą pozycję na globalnym rynku kosmicznym, a także na rynku kapitałowym, kończąc etap przenosin na Główny Rynek GPW udanym debiutem w marcu br. oraz wyraźnym wzrostem płynności i kapitalizacji” – powiedział CEO Scanway Jędrzej Kowalewski, cytowany w komunikacie.

„Kolejnym krokiem jest stopniowa realizacja naszych założeń ze Strategii na lata 2026-2028 i przejście do roli seryjnego dostawcy instrumentów optycznych dla globalnego rynku New Space. Oznacza to konieczność poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych, dzięki którym zbudujemy odpowiednie zdolności produkcyjne, by jak najwięcej naszego backlogu konwertować na przychody. Nagrodą będzie możliwość obsługi większej liczby powtarzalnych projektów konstelacyjnych, podobnych do pozyskanego w 2025 roku rekordowego kontraktu o wartości 9,0 mln euro od klienta z Azji i dalsze zwiększanie udziałów Scanway w globalnym rynku kosmicznym” – dodał.

Backlog (portfel zamówień) na 30 kwietnia 2026 roku wzrósł o 213% względem 30 grudnia 2024 roku do 53,5 mln zł. Na kształtowanie jego poziomu w kolejnych okresach wpływ może mieć m.in. zawarcie umowy wykonawczej z nowym klientem z USA, a także z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), która zabezpieczyła środki na kolejny instrument optyczny do misji księżycowej z Intuitive Machines, podano także.

„Rok 2026 Scanway rozpoczął z rekordowym portfelem zamówień, silniejszą pozycją kapitałową oraz jasno określoną strategią rozwoju na lata 2026-2028. Jej celem jest dalsze skalowanie działalności w segmencie kosmicznym, rozwój projektów konstelacyjnych oraz budowa pozycji jednego z największych integratorów ładunków optycznych w Europie. Wymaga to przekształcenia organizacji z dostawcy pojedynczych rozwiązań, do seryjnego dostawcy instrumentów optycznych zdolnego do produkcji kilkunastu ładunków optycznych rocznie w przedziale cenowym 0,5-2,0 mln euro dla globalnego rynku New Space” – czytamy dalej w materiale.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 3,4 mln zł względem -1,4 mln zł w 2024 roku. Środki pieniężne na koniec grudnia wyniosły 25,5 mln zł na co istotny wpływ miało pozyskanie w dwóch rundach finansowych łącznie 26,9 mln zł brutto, w tym 15,3 mln zł od TFI PZU, które objęło ponad 5% udziałów w Scanway.

Scanway specjalizuje się w łańcuchu danych optycznych obejmującym: akwizycję, przetwarzanie, analitykę oraz predykcję zdarzeń na ich podstawie. W segmencie Space, firma dostarcza zarówno rozwiązania hardwarowe (instrumenty optyczne, np. teleskopy, kamery), jak i analitykę do obrazowania. W segmencie Industry, oferuje rozwiązania (produkty) oparte na przetwarzaniu danych obrazowych, w tym kompletne systemy do kontroli jakości. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2023 r., przeszła na rynek główny GPW w 2026 r.

Źródło: ISBnews