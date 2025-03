Scanway planuje przejście na rynek główny GPW z NewConnect jesienią tego roku, poinformował CEO Jędrzej Kowalewski.

„Mamy nadzieję w okresie jesiennym na debiut na rynku głównym. Tutaj chcę podkreślić, że my mamy plany, żeby to zrobić w tym okresie, ale oczywiście wszystko to jest jeszcze w trakcie prac związanych chociażby z przedstawieniem prospektu” – powiedział Kowalewski podczas wideokonferencji.

Scanway to firma, która rozwija i komercjalizuje dwie linie biznesowe: produkty dla sektora kosmicznego (instrumenty optyczne do obserwacji Ziemi i autodiagnostyki satelitów) oraz dla przemysłu (systemy wizyjne). Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2023 r.

Źródło: ISBnews