Scanway spodziewa się wzrostu przychodów w tym roku, poinformował prezes Jędrzej Kowalewski.

„Spodziewamy się wzrostu przychodów, ale też na pewno będzie trochę jeszcze wyzwań przed nami związanych właśnie z tym, czy uda się wszystkie przychody odnotować w tym roku, co istotnie wpływa na określenie tego, czy jest zysk netto, czy nie jest. Większość projektów, które robimy, są projektami, które można traktować jako projekty długoterminowe, obarczone transzami, kolejnymi etapami, kamieniami milowymi i […] czasami nawet poślizg miesięczny w tym ostatnim kwartale powoduje, że można mieć zysk netto, a można go nie mieć. Więc […] powtórzę: na razie jeszcze bym się na tym zysku netto nie skupiał dla spółki i na tym etapie rozwoju najważniejsze jest […] ocenianie spółki pod kątem zdolności do pozyskania nowych kontraktów, też wyważenia operacyjnego jeśli chodzi o koszty, ale także realizacji przychodów” – powiedział Kowalewski podczas wideokonferencji.

Backlog spółki na koniec 2024 roku wzrósł do 17,1 mln zł, czyli ok. pięciokrotnie względem wartości z jaką Scanway rozpoczynał ubiegły rok. W dużej mierze jest to efekt zawartych w ub. roku umów na projekty konstelacyjne z sektora kosmicznego o łącznej wartości 5,6 mln euro, które mają potencjał do dalszego rozszerzania w przyszłości.

W całym 2024 roku strata netto wyniosła 1,42 mln zł wobec 2,21 mln zł straty rok wcześniej. W tym okresie spółka miała 12,23 mln zł przychodów ze sprzedaży w porównaniu z 5,49 mln zł rok wcześniej.

Na pytanie o możliwości realizacji uczestnictwa Scanway w potencjalnym projekcie Camila, który jest blisko rozstrzygnięcia, przedstawiciele spółki wskazali, że „jest miejsce w capacity” spółki na jego potencjalną realizację.

COO i współzałożyciel Scanway Mikołaj Podgórski wskazał także, że podczas gdy „2024 był rokiem, który był mocno zorientowany na design, to w 2025 roku jest mocny focus na to, żeby składać, integrować i testować modele inżynierskie i częściowo modele lotne, które będą w 2026 roku leciały w kosmos i będą walidowane”.

„Konstelacje i większe instrumenty optyczne to kierunek, w którym idzie rynek. […] Chce dostępu do coraz lepszych zdjęć o wysokiej rozdzielczości i to wymaga po prostu dużych teleskopów” – zaznaczył Podgórski.

Scanway to firma, która rozwija i komercjalizuje dwie linie biznesowe: produkty dla sektora kosmicznego (instrumenty optyczne do obserwacji Ziemi i autodiagnostyki satelitów) oraz dla przemysłu (systemy wizyjne). Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2023 r.

Źródło: ISBnews