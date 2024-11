Scanway osiągnął płatny kamień milowy w realizacji kontraktu z Nara Space Technology, z sukcesem zamykając tzw. przegląd projektowy CDR kończący fazę projektową, podała spółka. Oznacza to wpływ do Scanway w tym roku dodatkowych środków w wysokości ok. 0,5 mln euro wynikających z szybszej niż określonej pierwotnie w harmonogramie realizacji fazy projektowej, a także skutkuje przejściem do kolejnej fazy realizacji umowy, polegającej na przygotowaniach do budowy modelu inżynierskiego instrumentu optycznego.

„Kolejne kamienie milowe planowane są do osiągnięcia w I i III kwartale 2025 roku, a spodziewany łączny wpływ z ich realizacji wyniesie 0,25 mln euro. Ostatnie kamienie milowe zostaną zrealizowane w 2026 roku, z szacowanym wpływem z ich realizacji na poziomie 0,25 mln euro” – czytamy w komunikacie.

Scanway przypomina, że przedmiotem umowy z Nara Space jest dostarczenie instrumentu do obserwacji Ziemi, składającego się z dwóch teleskopów, pozwalających na obrazowanie Ziemi w paśmie widzialnym oraz podczerwonym w celu detekcji emisji metanu. Dostarczenie teleskopów przewidziane jest na 2026 rok, a wartość Umowy wynosi 1 708 500 euro. Otrzymane dotąd płatności z uwzględnieniem ww. kwoty ok. 0,5 mln euro najbliższej transzy za zakończenie fazy CDR, wyniosą ok. 1,2 mln euro.

Umowa realizowana jest w ramach projektu NarSha – jest to pierwszy koreański projekt do monitorowania metanu za pomocą satelity wyposażonego w zaawansowane instrumenty optyczne.

Scanway to firma, która rozwija i komercjalizuje dwie linie biznesowe: produkty dla sektora kosmicznego (instrumenty optyczne do obserwacji Ziemi i autodiagnostyki satelitów) oraz dla przemysłu (systemy wizyjne). Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2023 r.

Źródło: ISBnews