Po czterech kwartałach 2025 roku Scanway wygenerował 24,3 mln zł przychodów ogółem w porównaniu do 12,5 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Tylko w samym czwartym kwartale 2025 roku Spółka wypracowała 8,3 mln zł przychodów ogółem z dynamiką wzrostu na poziomie 105% r/r.

Kolejny rok skokowego wzrostu to efekt m.in. skutecznej konwersji na przychody wysokiego poziomu backlogu. Portfel zamówień (backlog) był w ubiegłym roku wielokrotnie zasilany nowymi umowami w obszarze konstelacyjnym z międzynarodowymi partnerami, które cechuje potencjał do rozszerzenia w przyszłości. Backlog na dzień 16 lutego 2026 roku wyniósł 54,0 mln zł, rosnąc o 215% r/r. Katalizatorami dla jego dalszego wzrostu mogą być kolejne kontrakty, w tym zawarcie umowy wykonawczej w ramach projektu z nowym klientem z USA, o którym Spółka informowała w styczniu br., a także z ESA, która zabezpiecza środki na kolejny instrument optyczny do misji księżycowej z Intuitive Machines.

W czwartym kwartale 2025 roku Scanway wygenerował 8,3 mln zł przychodów ogółem (+105% r/r), -0,9 mln zł EBITDA (-0,9 mln zł r/r) i -2,0 mln zł straty netto (-1,1 mln zł r/r)

Narastająco po czterech kwartałach 2025 roku Scanway osiągnął 24,3 mln zł przychodów ogółem (+94% r/r), 2,2 mln zł EBITDA (+1,9 mln zł r/r) i -1,8 mln zł straty netto (-0,4 mln zł r/r)

Backlog na dzień 16 lutego 2026 roku wzrósł o 215% r/r do 54,0 mln zł i nie uwzględnia, do czasu zawarcia umowy wykonawczej, oczekiwanych wpływów od nowego klienta z USA

Środki pieniężne na koniec grudnia 2025 roku wzrosły do historycznie najwyższego poziomu 25,5 mln zł, na co istotny wpływ miało pozyskanie 15,3 mln zł brutto od TFI PZU SA, które objęło 100 tys. akcji Spółki w listopadzie 2025 roku, stanowiących obecnie 5,98% udziałów

– W 2025 roku przychody ogółem Scanway zostały niemal podwojone i przekroczyliśmy 24 mln zł, utrzymując jednocześnie wysoki poziom backlogu na poziome 54 mln zł. To dla nas kluczowe wskaźniki obrazujące tempo wzrostu biznesu. Bardzo się cieszę, że możemy w nich mówić o dynamikach na poziomie odpowiednio blisko 100% i ponad 200% w ujęciu rok do roku. Historycznie najwyższy poziom środków pieniężnych pozwala nam skutecznie realizować założenia i inwestycje w ramach przyjętej Strategii na lata 2026–2028. W ciągu tego krótkiego okresu zamierzamy dokonać transformacji Spółki z dostawcy pojedynczych rozwiązań do seryjnego dostawcy instrumentów optycznych dla globalnego rynku New Space – komentuje Jędrzej Kowalewski, Prezes Zarządu Scanway S.A.

– Mamy wysoką skuteczność w pozyskiwaniu nowych kontraktów, zwłaszcza w kluczowym dla nas obszarze konstelacyjnym, a także umiejętność efektywnego konwertowania ich na przychodzy poprzez konsekwentną realizację kamieni milowych. W 2026 rok wchodzimy z pokaźną liczbą bieżących projektów, a jednocześnie nasze działy sprzedażowe intensywnie pracują nad zwiększaniem backlogu na kolejne okresy, zwłaszcza w horyzoncie 2028 roku i dalej. Dobrym przykładem jest ostatnia umowa ramowa ze stycznia br. z klientem z USA, którą uwzględnimy w backlogu w momencie zawarcia umowy wykonawczej –tłumaczy Mikołaj Podgórski, COO Scanway S.A.

Narastająco przychody ogółem – liczone jako suma przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz uzyskanych dotacji – po czterech kwartałach 2025 roku wyniosły 24,3 mln zł, co oznacza wzrost o 94% r/r. Za 92% wygenerowanych przychodów odpowiadała działalność kosmiczna, a za 8% projekty dla przemysłu. EBITDA wyniosła 2,2 mln zł w stosunku do 0,3 mln zł w ubiegłym roku, przy stracie netto na poziomie -1,8 mln zł, na co wpływ miało utworzenie rezerw na program motywacyjny w kwocie 1,3 mln zł oraz inwestycje w rozwój organizacji i infrastruktury. Backlog, czyli podpisane i realizowane kontrakty do rozliczenia w przyszłych okresach, wyniósł na dzień 16 lutego 2026 roku 54,0 mln zł, rosnąc o 215% r/r. Backlog na dzień publikacji nie uwzględnia spodziewanych wpływów z projektów, o których Spółka informowała w okresie grudzień–styczeń: dodatkowy ładunek dla Intuitive Machines, dalsze fazy misji Mani czy umowa z firmą amerykańską, której wartość może sięgnąć do ok. 4,3 mln USD.

Poziom środków pieniężnych wzrósł w czwartym kwartale do historycznie najwyższego poziomu 25,5 mln zł na koniec grudnia. Istotną kontrybucją było zaksięgowanie 15,3 mln zł brutto pozyskanych od TFI PZU SA, które nabyło 100 tys. akcji Scanway w listopadzie 2025 roku, stanowiących obecnie 5,98% udziałów.

Realizacja Strategii i zwiększanie mocy produkcyjnych

Strategicznym, długofalowym dążeniem Scanway S.A. jest wejście do światowej czołówki największych komercyjnych integratorów ładunków optycznych. Kluczowym celem do końca 2028 roku jest osiągnięcie pozycji jednego z największych integratorów ładunków optycznych w Europie. Realizacja tak postawionego celu wymaga przekształcenia organizacji z dostawcy pojedynczych rozwiązań do seryjnego dostawcy instrumentów optycznych dla globalnego rynku New Space.

– W ostatnich miesiącach rozpoczęliśmy kilka procesów inwestycyjnych. Przede wszystkim powiększyliśmy przestrzeń biurową o 160 m2, gdzie powstaje kilkanaście nowych stanowisk pracy dla naszych inżynierów oraz dedykowana sala do spotkań z coraz częśćiej odwiedzającymi nas kontrahentami. Równolegle przygotowujemy się do powiększenia clean roomu, w tym celu adaptujemy obecnie jedno z pomieszczeń biurowych do wymogów laboratoryjnych. W zakresie pracy z instrumentami optycznymi o rosnącej średnicy, budujemy stanowiska do integracji i kolimacji teleskopów klasy VHR. Pozwoli nam to na wdrażanie małoseryjnej produkcji – dodaje Mikołaj Podgórski.

– Prowadzimy szereg rekrutacji nakierowanych na wzmocnienie naszych kompetencji i zdolności produkcyjnych, a liczba pracowników na koniec grudnia zwiększyła się do 91 osób względem niecalych 70 rok temu. Formułujemy m.in. niezależne zespoły zajmujące się wyłącznie produkcją, aby uzyskać możliwość oferowania powtarzalnych, seryjnych produktów. Równolegle inwestujemy w rozwój zespołów B+R, w tym inżynierów oraz specjalistów od mechaniki, optyki czy elektroniki. Nasze podejście jest kompleksowe, dlatego nie zapominamy o działach Project Management, Quality i stanowiskach Delivery Manager. Wraz z zakupem i instalacją nowych sprzętów, prowadzone są również specjalistyczne szkolenia. Dzięki temu mam poczucie, że skalujemy się w mądry sposób, nie gubiąc po drodze żadnej z unikalnych przewag charakterystycznych dla Scanway – podsumowuje Jędrzej Kowalewski.

Strategia na lata 2026–2028, zakłada również debiut na głównym rynku GPW. Spółka w styczniu br. złożyła komplet wymaganych dokumentów do Komisji Nadzoru Finansowego i pozostaje w stałym kontakcie z regulatorem. Ze względu na pozyskanie środków od nowego inwestora w listopadzie 2025 roku, przejściu na główny rynek GPW nie będzie towarzyszyć emisja akcji.

Źródło: Spółka