SD Worx – europejski dostawca rozwiązań kadrowo-płacowych – przejmuje Gavdi Polska – lidera rynku SAP HR w Polsce, należącego dotychczas do duńskiej Grupy Gavdi, podała spółka.

„Firma z centralą w Warszawie, świadczy usługi konsultingowe i wsparcia aplikacji SAP HCM (Human Capital Management) i SAP SuccessFactors. Gavdi Polska posiada również własne produkty komplementarne do rozwiązań SAP HR i rozszerzające ich zakres. Dzięki tej transakcji SD Worx wzmacnia swoje możliwości w obszarze rozwiązań kadrowo-płacowych dla klientów z segmentu średnich i dużych przedsiębiorstw” – czytamy w komunikacie.

Dzięki przejęciu SD Worx nie tylko wzmacnia swoje możliwości w zakresie SAP HR, ale także umacnia pozycję na dynamicznie rozwijającym się rynku polskim, na którym jest obecna od 2021 roku. Ponad 220 pracowników firmy w Polsce wspiera lokalnych i międzynarodowych klientów w obszarze kadrowo-płacowym. SD Worx dostrzega znaczące możliwości rozwoju w Polsce – kraju o największej populacji w regionie CEE i obecnie szóstej co do wielkości gospodarce w Europie, podano także.

„Naszą ambicją jest być zaufanym europejskim dostawcą zintegrowanych, kompleksowych rozwiązań HR dla wszystkich organizacji i pracowników. Nabycie Gavdi Polska wpisuje się w strategię rozwoju SD Worx. Zakłada ona dostarczenie rozwiązań kadrowo-płacowych i HR pracodawcom dowolnej wielkości w całej Europie i wspiera ekspansję w regionie CEE, a także poszerza możliwości w zakresie oferowania systemów SAP HR do dużych organizacji. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszej rozszerzonej ofercie i rozwojowi w regionie, klienci obu firm skorzystają na tej transakcji. Z przyjemnością witamy wszystkich profesjonalistów Gavdi Polska w rodzinie SD Worx” – powiedział CEO SD Worx Kobe Verdonck, cytowany w komunikacie.

Zarząd Gavdi Polska w składzie: Teresa Olszewska, Sławomir Stępień i Szymon Knobloch, będzie nadal kierował spółką w ramach SD Worx. Od 2024 roku spółka zmieni identyfikacje wizualną wykorzystując brand SD Worx SAP Solutions.

„Cieszymy się na integrację z SD Worx. Otwiera to naszym ekspertom możliwość współpracy z uznanym europejskim zespołem, pozwoli na wymianę wiedzy i doświadczeń w obszarze SAP HCM, SAP SuccessFactors i technologii SAP, co w efekcie umożliwi dalszy wspólny wzrost. Wierzymy, że nasze produkty, które są wysoko oceniane w Polsce, spotkają się z uznaniem firm z wielu europejskich rynków, do których dotrzemy za pośrednictwem naszej nowej rodziny. To wszystko oznacza znaczące możliwości rozwoju, które będą korzystne zarówno dla naszych pracowników, jak i klientów” – wskazała prezes Gavdi Polska Teresa Olszewska.

Gavdi Polska jest liderem rynku SAP HR w Polsce z pełnym portfolio rozwiązań w modelu chmurowym oraz on-premise. Firma została założona w 2006 roku jako spółka należąca do duńskiej Grupy Gavdi. Obecnie obsługuje ponad 250 klientów – głównie lokalnych, z sektora średnich i dużych firm – takich jak Grupa Raben, DPD Polska, Canal+, Grupa Ciech i PKO Bank Polski. Gavdi Polska zatrudnia ponad 120 ekspertów SAP HCM oraz posiada biura w Katowicach, Poznaniu, Warszawie (siedziba główna) i Wrocławiu. W 2022 r. spółka osiągnęła przychody w wysokości ok. 8 mln euro.

