Seco/Warwick odnotował 2,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 4,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,36 mln zł wobec 5,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 100,99 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 111,02 mln zł rok wcześniej.

„Sprzedaż grupy kapitałowej w I kw. 2020 r. była o 9% niższa niż w I kw. 2019 r. i wyniosła 101 mln zł. Wzrosty zarejestrowano w segmencie części zamiennych i usług posprzedażowych-Aftersales (+18,7%). Spadek natomiast odnotowała sprzedaż pozostałych segmentów Pieców atmosferowych (-34,7%), Pieców Próżniowych (-13,0%), Aluminium Process (-12,8%) i Pieców Topialnych (-7,2%)” – czytamy w raporcie.

W I kw. 2020 r. spółki grupy zdobyły zamówienia na łączną kwotę 41 mln zł. Około 61% zamówień przypada na segment części zamiennych i usług posprzedażowych-Aftersales, 34% na segment Pieców Próżniowych. W analogicznym okresie roku poprzedniego zamówienia wyniosły 106,7 mln PLN. Wartość portfela zamówień na koniec pierwszego kwartału wynosi 335,7 mln zł. Wpływ na obniżenie wartości pozyskanych zamówień miała przede wszystkim pandemia koronawirusa, która spowodowała wstrzymanie aktywności gospodarczej, w tym inwestycyjnej w większości państw, podano także.

„Wskaźnik rentowności EBIT na koniec I kw. kształtował się na poziomie 2,3%, co oznacza spadek w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 2,7 pkt proc. Spadek zanotował również wskaźnik rentowności EBITDA (5% vs 7,1% w IQ2019)” – czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 6,3 mln zł wobec 4,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Seco/Warwick to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.

Źródło: ISBnews