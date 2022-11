Seco/Warwick odnotowało 10,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 4,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 16,97 mln zł wobec 6,47 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 176,5 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 114,1 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2022 r. spółka miała 23,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,88 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 448,87 mln zł w porównaniu z 335,09 mln zł rok wcześniej.

„Sprzedaż Grupy za I-III kwartały 2022 roku wyniosła 448,9 mln zł i była o 34% wyższa niż w analogicznym okresie roku 2021, przy wyższej rok do roku marży brutto ze sprzedaży o 1 pkt proc. (22,9% w raportowanym okresie). Wyższa wartość sprzedaży odzwierciedlała stan portfela zamówień grupy. Największy wzrost sprzedaży odnotował zakład pieców Pieców Próżniowych (52%). Zakład Pieców do obróbki cieplnej – Aluminium Process wykazał sprzedaż wyższą o 49% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, zaś zakład Pieców Topialnych o +3%. Sprzedaż Aftersales (części zamienne i usługi serwisowe) wzrosła o 36%” – czytamy w raporcie.

Najwyższą marżę (31%) zanotował zakład usług serwisowych Aftersales, 25,3% zakład Pieców Próżniowych oraz 24% zakład Aluminium Process, podano także.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły rok do roku o blisko 9,9 mln zł (17,6%) i za I-III kwartały 2022 wyniosły 66,5 mln zł. EBITDA Grupy wyniosła 46,8 mln zł – wyższa wobec analogicznego okresu 2021 roku o blisko 83%, czytamy dalej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 8,79 mln zł wobec 4,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Seco/Warwick to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 463 mln zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews