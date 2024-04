Seco/Warwick odnotowało 35,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 30,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 40,5 mln zł wobec 42,05 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 683,66 mln zł w 2023 r. wobec 622,73 mln zł rok wcześniej.

„W 2023 roku Grupa Seco/Warwick odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 683,7 mln zł co oznacza wzrost o 61 mln zł (+9,8% w porównaniu do roku 2022). Wzrost sprzedaży odnotowały następujące spółki: Retech Systems LLC +22,6% (2023: 203,5 mln zł; 2022: 166 mzł), Seco/Warwick Corp. +27,9% (2023: 29,2 mln zł; 2022: 22,8 mln zł) oraz Seco/Warwick Services +16,7% (2023: 52,6 mln zł; 2022: 45,1 mln zł)” – czytamy w sprawozdaniu zarządu do raportu rocznego.

Spółka podała też, że w strukturze sprzedaży (wg. głównych produktów) prym wiodły Piece Topialne, a w ujęciu geograficznym w 2023 r. największy udział w sprzedaży Grupy miał rynek amerykański oraz Unii Europejskiej (po 37%) oraz Azji (19%).

„Te wyniki są dowodem na to, że nasze strategiczne inwestycje w badania i rozwój oraz wprowadzanie na rynek nowych, zaawansowanych technologii przynoszą oczekiwane efekty. Nasze zyski również odnotowały wzrost, z zyskiem brutto na poziomie 153,1 mln zł i zyskiem operacyjnym EBIT wynoszącym 40,5 mln zł. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej osiągnął wartość 35,4 mln zł, co świadczy o solidności naszego modelu biznesowego oraz efektywności zarządzania. […] Piece Topialne wiodły prym w strukturze sprzedaży, co jest odzwierciedleniem ciągłego zapotrzebowania rynku na innowacyjne rozwiązania w obróbce ciezłej metali” – napisał prezes Sławomir Woźniak w liście do akcjonariuszy dołączonym do raportu.

„W roku 2024, naszym głównym priorytetem będzie skoncentrowanie się na realizacji nowej strategii Seco/Warwick, której celem jest dalsze umacnianie naszej pozycji lidera w branży oraz odpowiadanie na zmieniające się wymagania rynkowe. Planujemy intensywnie rozwijać inicjatywy związane z przemysłem 4.0, automatyzacją, digitalizacją naszych procesów oraz sztuczną inteligencją, co przyczyni się do zwiększenia efektywności i konkurencyjności naszej oferty. Dodatkowo, będziemy inwestować w naszych Pracowników, tworząc atrakcyjne i wspierające środowisko pracy, które sprzyja innowacji i rozwojowi osobistemu. Przez te działania, jesteśmy przekonani, że 2024 rok przyniesie kolejne etapy wzrostu oraz realizacji postawionych przez nas celów strategicznych” – dodał.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 12,49 mln zł wobec 12,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Seco/Warwick to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki ciezłej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 622,7 mln zł w 2022 r.

