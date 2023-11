Seco/Warwick odnotowało 5,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 10,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 7,56 mln zł wobec 16,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 151,58 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 176,5 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 20,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 23,48 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 502 mln zł w porównaniu z 448,87 mln zł rok wcześniej.

„Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły rok do roku o blisko 17,9 mln zł (26,9%) i za I-III kwartały 2023 wyniosły 84,4 mln zł. EBITDA Grupy wyniosła 41,3 mln zł – niższa wobec analogicznego okresu 2022 roku o 11,7%. Zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 20,2 mln zł (-13,9% rok do roku)” – czytamy w raporcie.

„Sprzedaż Grupy za I-III kwartały roku 2023 miała nieznacznie niższą marżę brutto (22,7%) niż w tym samym okresie roku 2022 (22,9%). Najwyższą marżę (37,2%) zanotował zakład usług serwisowych Aftersales, 26,5% zakład Aluminium Process oraz 22,7% Zakład Pieców Próżniowych” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 14,39 mln zł wobec 8,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Seco/Warwick to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 622,7 mln zł w 2022 r.

