Seco/Warwick w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji własnych otrzymało zapisy na 1,82 mln akcji, podała spółka. Spółka dokonała proporcjonalnej redukcji ofert przy średniej stopie redukcji 58,28%; nabędzie 760 tys. akcji, co odpowiada 7,6% kapitału zakładowego, po cenie jednostkowej 25 zł.

Seco/Warwick to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 712,83 mln zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews