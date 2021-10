Zarząd Seco/Warwick ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 850 tys. akcji własnych spółki, stanowiących łącznie nie więcej niż 8,25% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu po cenie 14,5 zł za akcję, podała spółka.

„Proponowana cena zakupu akcji ustalona przez zarząd spółki wynosi 14,5 zł za jedną akcję. Przyjmowanie odpowiedzi na ofertę spółki rozpocznie się 12 października 2021 roku, a zakończy 25 października 2021 roku. Przewidywana data przeniesienia własności akcji nabywanych poza rynkiem regulowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia akcji nabywanych za pośrednictwem KDPW przypada na 28 października 2021 r.” – czytamy w komunikacie.

Podmiotem pośredniczącym w zaproszeniu będzie Biuro Maklerskie mBanku.

„Środki pieniężne na przeprowadzenie skupu akcji będą pochodziły z kredytu uzyskanego przez spółkę na ten cel” – czytamy dalej.

Seco/Warwick to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 389,48 mln zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews