Selena FM odnotowała 115,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2025 r. wobec 85,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 186,1 mln zł wobec 145,57 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 234,38 mln zł wobec 189,75 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 796,56 mln zł w 2025 r. wobec 1 779,58 mln zł rok wcześniej.

„Rok 2025 upłynął pod znakiem wymagającego otoczenia dla branży budowlanej, zarówno w Polsce, jak i na kluczowych rynkach zagranicznych. Utrzymująca się presja kosztowa, wysokie ceny energii oraz brak ożywienia na rynku kredytów wpływały na dynamikę i skalę inwestycji. Dodatkowo sektor mierzył się ze spadkiem liczby nowych projektów mieszkaniowych oraz zmienną dynamiką produkcji budowlano-montażowej, co bezpośrednio przekładało się na popyt na produkty chemii budowlanej. W ujęciu globalnym istotnym czynnikiem ryzyka pozostawała także niestabilność otoczenia regulacyjnego i handlowego, w tym niepewność dotycząca polityki celnej oraz napięcia geopolityczne wpływające na łańcuchy dostaw i koszty operacyjne” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Grupa Selena kontynuowała w ub.r. realizację kluczowych celów zarządczych, koncentrując się na wzroście wartości biznesu oraz poprawie efektywności operacyjnej. Osią wyznaczonych celów w 2025 roku była szeroko pojęta dywersyfikacja, budowana głównie poprzez nowe przejęcia, służące zwiększeniu skali działalności, marży, ugruntowaniu pozycji lidera na wybranych rynkach, a tym samym poszerzeniu obecności na rynkach światowych i poprawie konkurencyjności Seleny, podano.

Wśród kluczowych, zeszłorocznych inwestycji Grupy Selena było nabycie 100% udziałów w Przedsiębiorstwie Handlowo-Produkcyjnym TES oraz pakietu większościowego akcji spółki Izolacja-Jarocin, co znacząco umocniło pozycję Grupy w sektorze hydroizolacji. Z kolei w ramach rozszerzania obecności spółki zagranicą, szczególnie w Europie Zachodniej, zakupiono firmę ACDIS France – renomowanego dystrybutora materiałów budowlanych oraz podpisano warunkową umowę nabycia 100% udziałów portugalskiego holdingu Grupo IGM – lidera w produkcji i dystrybucji wysokiej jakości płyt warstwowych, podkreślono.

„Globalna dywersyfikacja działalności pozostaje jednym z kluczowych czynników zwiększających odporność biznesu na lokalne spowolnienia gospodarcze. Ekspansja międzynarodowa oraz działania akwizycyjne stanowiły w 2025 roku istotny element rozwoju Seleny, która wzmacniała obecność nie tylko w Europie Zachodniej, ale rozwijała działalność również na rynkach pozaeuropejskich” – powiedział prezes Sławomir Majchrowski, cytowany w komunikacie.

Obecność Grupy Selena na wielu światowych rynkach eskaluje jej ekspozycję na czynniki geopolityczne, w szczególności zmienność polityki handlowej, napięcia międzynarodowe oraz różnice w tempie ożywienia gospodarczego.

„Momenty przesileń gospodarczych są zawsze okazją, by szczególnie bacznie przyjrzeć się rynkowi – zidentyfikować obszary niedoszacowane, zlokalizować spółki poszukujące inwestora, nisze produktowe czy rynki geograficzne, które mogą zyskiwać na znaczeniu” – wskazał CFO Aleksander Solski.

W odpowiedzi na te wyzwania Selena rozwija podejście zarządcze oparte na zwiększaniu elastyczności łańcucha dostaw oraz doborze lokalizacji miejsc produkcji bliżej rynków docelowych, zaznaczono.

„Rozproszenie geograficzne oraz portfolio produktów oparte na rozwiązaniach o wyższej wartości dodanej i większej odporności na wahania cykliczne, to kierunek rozwoju spółki. Decyzja ta wynika nie tylko z potrzeby stabilizowania wyników, ale także z rosnącej zmienności otoczenia geopolitycznego. Szerokie portfolio produktowe pozwala nam nie tylko właściwie odpowiadać na zidentyfikowane potrzeby profesjonalnych wykonawców budowlanych, ale też elastycznie reagować na zmiany popytu w różnych regionach, optymalizować marże oraz ograniczać ryzyko koncentracji na wybranych segmentach rynku. To podejście wzmacnia odporność naszego biznesu i umożliwia bardziej stabilny rozwój w nieprzewidywalnym otoczeniu” – skomentował prezes.

„W kolejnych latach firma będzie koncentrować się na dalszym rozwoju portfolio produktowego w kierunku rozwiązań innowacyjnych, wysokomarżowych i odpowiadających na kluczowe potrzeby profesjonalnych wykonawców oraz dystrybutorów oraz kontynuując działania w obszarze M&A. Skupiamy się także na integracji dotychczasowych zakupionych podmiotów, czego efektem ma być umacnianie pozycji i wzrost udziałów rynkowych Grupy. Spółka przygotowuje się ponadto do budowy drugiego zakładu produkcyjnego zapraw suchych w Kazachstanie” – zakończono.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2025 r. wyniósł 108,97 mln zł wobec 21,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1,78 mld zł w 2024 r.

