Selena FM odnotowała 21,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 19,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 33,2 mln zł wobec 28,32 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 45,12 mln zł wobec 40,23 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 407,7 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 398,13 mln zł rok wcześniej.

Selena zwiększyła rentowność sprzedaży brutto do 36%, co oznacza wzrost o ponad 2 pkt proc. r/r. Konsekwentnie realizowane cele zarządcze Grupy Selena skutecznie wspierają budowanie odporności biznesowej, nawet w warunkach utrzymującej się niepewności makroekonomicznej, wskazano w komunikacie.

„Dziś istotne jest, aby firmy zaakceptowały fakt, że występowanie turbulencji w globalnej gospodarce nie jest już wyjątkiem, czy stanem przejściowym, lecz nowym paradygmatem i standardem prowadzenia biznesu. W tej rzeczywistości przewagę konkurencyjną budują te organizacje, które potrafią szybko adaptować się do zmian i z determinacją realizować cel, jakim jest skalowanie biznesu, nawet w najbardziej wymagającym otoczeniu. Poprzez wzrost kluczowych wskaźników finansowych po I kwartale 2026 roku, Grupa Selena pokazuje, że okres gospodarczej stagnacji nie powinien oznaczać dla firmy stanu permanentnego zawieszenia. Z tego powodu regularnie analizujemy sytuację w branży i identyfikujemy rynki geograficzne oraz nisze produktowe, które mogą zyskiwać na znaczeniu” – powiedział prezes Sławomir Majchrowski, cytowany w komunikacie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2026 r. wyniósł 31,99 mln zł wobec 18,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1,8 mld zł w 2025 r.

