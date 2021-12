Selena FM odwołała ofertę skupu akcji własnych, ogłoszoną 2 grudnia i poinformowała o nowej ofercie, w której cena została podwyższona do 24 zł za walor wobec 23 zł we wcześniejszej ofercie, podała spółka.

„Przyczyną odwołania oferty skupu akcji własnych z dn. 02.12.2021 r. jest decyzja zarządu emitenta o podwyższeniu proponowanej w ramach II transzy skupu akcji własnych spółki ceny za akcje” – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie spółka poinformowała, że uchwałą w sprawie przeprowadzenia drugiej transzy skupu akcji własnych postanowiła ogłosić nową ofertę skupu akcji własnych w ramach II transzy skupu akcji własnych.

„W ramach nowej oferty skupu akcji własnych w II transzy skupu akcji własnych:

a) nabytych zostanie nie więcej niż 1 000 000 akcji własnych spółki, o łącznej wartości nominalnej 50 000 zł,

b) akcje własne będą nabywane po cenie wynoszącej 24 zł za jedną akcję, która została określona z uwzględnieniem warunków wynikających z uchwały ZWZA,

c) akcje własne będą nabywane za pośrednictwem domu maklerskiego Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym” – czytamy dalej.

Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży od akcjonariuszy to 16 grudnia, termin zakończenia przyjmowania ofert – 23 grudnia. Przewidywany dzień rozliczenia nabycia akcji własnych to 29 grudnia 2021 r.

„Nabyte przez spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do: a) umorzenia akcji własnych spółki; b) dalszej odsprzedaży akcji własnych spółki; c) wymiany na akcje lub udziały w toku dokonywanych przez spółkę przejęć lub restrukturyzacji; d) ustanowienia zabezpieczenia zobowiązań zaciągniętych przez spółkę, w szczególności zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego lub przewłaszczenia na zabezpieczenie; e) w inny dopuszczalny prawem sposób rozdysponowane przez zarząd spółki z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności, za zgodą rady nadzorczej” – wymieniono także w komunikacie.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,38 mld zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews