Zarząd Selena FM zarekomendował przeznaczenie zysk netto za 2023 r., wynoszący 15,8 mln zł, w całości na dywidendę, a ponadto przeznaczyć na ten cel 16,66 mln zł z kapitału zapasowego utworzonego z zysku zatrzymanego z lat ubiegłych, podała spółka. W efekcie dywidendy wyniesie 1.5 zł na akcję. Zarząd proponuje, aby dzień dywidendy został wyznaczony na 6 czerwca, a dzień wypłaty dywidendy – do 30 czerwca 2024 r. Rekomendacją zajmie się walne zgromadzenie zwołane na 23 maja.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,78 mld zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews