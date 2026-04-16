Selena FM uzyskała decyzję portugalskiego urzędu antymonopolowego o braku konieczności uzyskania zgody na transakcję oraz zakończyła badanie due diligence, obejmujące w szczególności kwestie finansowe i prawne, spełniając tym samym warunki zawieszające przewidziane w umowie nabycia Irmãos Guimarães Martins, SGPS (Grupo IGM) – producenta płyt warstwowych, podała spółka.

„Spełnienie warunków zawieszających umożliwia spółce przystąpienie do realizacji etapu transakcji, polegającego na nabyciu 66% udziałów w spółce IGM, zgodnie z postanowieniami warunkowej umowy nabycia udziałów” – czytamy w komunikacie.

W pierwszym etapie Selena nabędzie 66% udziałów, a w drugim zakupione zostanie pozostałe 34% udziałów. Docelowo, w momencie wypełnienia wszystkich warunków zawieszających z umowy, Selena FM nabędzie 100% udziałów Grupo IGM.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1,78 mld zł w 2024 r.

