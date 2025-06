Selena Industrial Technologies (SIT), spółka zależna Selena FM, zawarła z głównymi akcjonariuszami Izolacji-Jarocin (T. Ignatowiczem, Z. Pietrus i A. Inczewską) umowę, w której zobowiązali się oni do odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji w spółce Izolacja-Jarocin, podała Selena. Przedmiotem wezwania będzie 3,8 mln akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,21 zł każda, reprezentujących 100% kapitału. Sprzedający zobowiązali się do sprzedaży posiadanych przez nich akcji Izolacji-Jarocin po stałej cenie 3,5 zł za jedną akcję, niezależnie od ceny określonej w wezwaniu, podała Selena FM. SIT zobowiązał się do ogłoszenia wezwania w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Zawarcie umowy związane jest z równoległym zawarciem przez SIT, jako kupującym, warunkowej umowy nabycia 100% udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne TES, podano także. Sprzedającymi są w niej T. Ignatowicz i Z. Pietrus.

„Zarówno umowa IZJ, jak i umowa TES zostały zawarte w wyniku procesu negocjacji, który został rozpoczęty w dn. 7 kwietnia 2025 roku, kiedy spółka złożyła niewiążącą ofertę dotyczącą możliwości nabycia 100% udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne TES sp. z o.o. z siedzibą w Niwkach Daleszyckich oraz możliwości nabycia akcji w spółce Izolacja Jarocin S.A. z siedzibą w Jarocinie” – czytamy w komunikacie.

Obie umowy są zawarte pod warunkiem uzyskania przez SIT zgody od prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dodano.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1,78 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews