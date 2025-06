Selena Industrial Technologies złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad spółką Izolacja – Jarocin oraz Przedsiębiorstwem Handlowo-Produkcyjnym TES Sp. z o.o., podał Urząd.

Wniosek wpłynął 10 czerwca 2025 r. Sprawa jest w toku.

„Zgłoszenie zamiaru koncentracji dotyczy zamiaru przejęcia przez Selena Industrial Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie […] (spółka) wyłącznej bezpośredniej kontroli nad spółkami: 'Izolacja – Jarocin’ Spółka Akcyjna z siedzibą w Jarocinie (Izolacja) oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne TES Sp. z o.o. z siedzibą w Niwkach Daleszyckich (TES) (razem 'spółki przejmowane’), co stanowi koncentrację w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów” – czytamy we wniosku.

Wcześniej Grupa Selena FM podała, że Selena Industrial Technologies (SIT), spółka zależna Selena FM, zawarła z głównymi akcjonariuszami Izolacji-Jarocin (T. Ignatowiczem, Z. Pietrus i A. Inczewską) umowę, w której zobowiązali się oni do odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji w spółce Izolacja-Jarocin, podała Selena. Przedmiotem wezwania będzie 3,8 mln akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,21 zł każda, reprezentujących 100% kapitału. Sprzedający zobowiązali się do sprzedaży posiadanych przez nich akcji Izolacji-Jarocin po stałej cenie 3,5 zł za jedną akcję, niezależnie od ceny określonej w wezwaniu, podała Selena FM. SIT zobowiązał się do ogłoszenia wezwania w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Zawarcie umowy związane jest z równoległym zawarciem przez SIT, jako kupującym, warunkowej umowy nabycia 100% udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne TES, podano także. Sprzedającymi są w niej T. Ignatowicz i Z. Pietrus. Obie umowy są zawarte pod warunkiem uzyskania przez SIT zgody od prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Izolacja prowadzi działalność w jednym zakładzie w Jarocinie. Działalność Izolacji koncentruje się na produkcji i sprzedaży wyrobów hydroizolacyjnych i uszczelniających, przede wszystkim pap oraz mas asfaltowych.

TES jest producentem materiałów wykorzystywanych w budownictwie. Dostarcza papy asfaltowe, masy bitumiczne, kleje do łączenia papy czy produkty do budownictwa drogowego.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1,78 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews