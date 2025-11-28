Selena odnotowała 50,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 24,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 66,85 mln zł wobec 51,73 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 78,9 mln zł wobec 62,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 418,5 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 418,46 mln zł rok wcześniej.

„Stabilne wyniki finansowe Grupy Selena to efekt właściwego ustalenia i systematycznej realizacji obranych celów firmy. Wkładamy dużo pracy w systematyczną redukcję kosztów, w czym pomagają nam rosnące możliwości narzędzi analitycznych. To skutkuje szybszym podejmowaniem decyzji biznesowych. Cały czas optymalizujemy również koszty produkcji, pracując nad coraz lepszym wykorzystaniem mocy produkcyjnych. Równolegle przesuwamy strukturę sprzedaży w kierunku produktów o wyższej marży. Wciąż bardzo mocno pracujemy też nad integracją i upraszczaniem procesów w skali całej grupy, zwłaszcza procesów z obszaru tzw. back-office, co daje lepsze wykorzystanie zasobów. Stagnacja branży i słaba koniunktura to nie moment, w którym firmy mogą stać w miejscu, a czas identyfikacji i selektywnego wykorzystywania szans” – powiedział prezes Sławomir Majchrowski, cytowany w komunikacie.

„Wbrew pozorom przesilenia gospodarcze są okazją, by szczególnie uważnie przyglądać się i analizować koniunkturę – identyfikować obszary niedoszacowane, nisze produktowe czy rynki geograficzne, które mogą zyskiwać na znaczeniu. Mając to na uwadze, staramy się wdrażać w polityce zarządczej podejście, które łączy dyscyplinę finansową z gotowością do proaktywnego działania – zwłaszcza w obszarze rozwoju innowacji: produktowych czy wejściu w nowe nisze rynkowe” – dodał członek zarządu ds. finansowych Aleksander Solski.

W I-III kw. 2025 r. spółka miała 93,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 69,11 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 142,39 mln zł w porównaniu z 1 183,27 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 185,9 mln zł wobec 155,81 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2025 r. wyniósł 92,25 mln zł wobec 61,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1,78 mld zł w 2024 r.

