Selena sfinalizowała pierwszy etap transakcji nabycia udziałów portugalskiego holdingu Irmãos Guimarães Martins, SGPS (Grupo IGM), w wyniku którego nabyła 66% udziałów w spółce IGM, podała Selena.

Cena nabycia 66% udziałów w spółce IGM w pierwszym etapie transakcji została ustalona na poziomie 68 mln euro (ok. 288,8 mln zł), przy czym – zgodnie z warunkami umowy – podlega ona korekcie w oparciu o sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień zamknięcia transakcji.



Pozostałe 34% udziałów w spółce IGM zostanie nabyte przez spółkę w drugim etapie transakcji, zgodnie z warunkami i terminami określonymi w umowie nabycia udziałów.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1,78 mld zł w 2024 r.

