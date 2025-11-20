Selvita odnotowała 0,94 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 2,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 2,28 mln zł wobec 1,38 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA (bez programu motywacyjnego) sięgnął 16,01 mln zł wobec 15,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 89,5 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 89,5 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2025 r. spółka miała 6,53 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 9,74 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 275,72 mln zł w porównaniu z 247,58 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA (bez programu motywacyjnego) sięgnął 46,92 mln zł wobec 35,04 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Przychody komercyjne w Q1-Q3 wyniosły 270,6 mln zł i były o 12% wyższe niż rok wcześniej. Zysk EBITDA Grupy w Q1-Q3 wyniósł 46,9 mln zł, co oznacza wzrost o 34% r/r (42% po oczyszczeniu o zdarzenia jednorazowe). Marża EBITDA sięgnęła 17% (o 2,9 pkt proc. więcej r/r). Przychody segmentu odkrywania leków (drug discovery), który w Q1-Q3 2025 odpowiadał za 73% przychodów komercyjnych Grupy, wyniosły 197 mln zł, co oznacza wzrost o 7% r/r. Zysk EBITDA segmentu wyniósł 26,3 mln zł (wzrost o 30% r/r; rentowność 13,1% – o 2,3 pkt proc. więcej r/r). Przychody segmentu rozwoju leków (drug development) wyniosły w Q1-Q3 73,6 mln zł (o 28% więcej r/r). Zysk EBITDA segmentu sięgnął 20,6 mln zł (o 39% więcej r/r), co oznacza rentowność na poziomie 28%. Przychody przejętej rok temu spółki PozLab (włączonej do segmentu rozwoju leków) wyniosły w Q3 4 mln zł. Spółka odnotowała zysk EBITDA w wysokości 0,3 mln zł, co oznacza pozytywny wynik na tym poziomie w drugim kwartale z rzędu” – wymieniono w komunikacie poświęconym wynikom.

Backlog Grupy na 2025 r. wynosi (na dzień 17 listopada) 360 mln zł i jest o 8% wyższy wobec analogicznego okresu rok wcześniej.

„Bardzo dobrze wykorzystaliśmy trzeci kwartał, istotnie zwiększając zakontraktowanie na drugą połowę bieżącego roku. Nasz wzrost napędzała przede wszystkim Europa kontynentalna oraz firmy farmaceutyczne. Tymczasem obecnie obserwujemy postępującą poprawę sentymentu do sektora na amerykańskim rynku, a branżowe raporty wskazują na wyraźny wzrost finansowania spółek biotechnologicznych na wczesnych etapach. Liczymy na to, że kolejne miesiące potwierdzą zapoczątkowany w połowie roku trend i obserwowane zjawiska rynkowe” – skomentował prezes Bogusław Sieczkowski, cytowany w materiale.

„Szczególnie cieszy nas odbicie w kontraktowaniu. Jeszcze w maju backlog na drugą połowę tego roku był o ponad 20% niższy niż rok wcześniej – obecnie jest to ok. 2% mniej. Backlog na cały 2025 r. jest obecnie o 8% wyższy niż w analogicznym okresie roku 2024. Podczas gdy przychody grupy w trzech pierwszych kwartałach wzrosły o 12%, oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych zysk EBITDA był o ponad 40% wyższy niż rok wcześniej. To wynik poprawy efektywności zarówno organicznej części biznesu, jak i przejętych w 2024 roku aktywów. W roku 2026 spodziewamy się dodatkowo ok. 27 mln zł oszczędności, dzięki wprowadzanym programom optymalizacyjnym” – dodał CFO Dariusz Kurdas.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2025 r. wyniosła 7,39 mln zł wobec 25,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Selvita jest jedną z największych przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization) w Europie. Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty – Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

Źródło: ISBnews