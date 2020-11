Selvita odnotowała 5,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. według szacunkowych danych wobec 3,4 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł wstępnie 5,8 mln zł wobec 3,5 mln zł rok wcześniej, a wynik EBITDA sięgnął 9,4 mln zł wobec 6,3 mln zł rok wcześniej, podano w komunikacie.

Skonsolidowane przychody wyniosły 37,5 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 27,1 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. skonsolidowany zysk netto Selvity sięgnął 14,5 mln zł wobec 8 mln zł rok wcześnie,j a przychody sięgnęły 105,2 mln zł wobec 73,2 mln zł rok wcześniej, szacuje także spółka.

W okresie trzech kwartałów br. przychody spółki z usług na rzecz klientów zewnętrznych wzrosły o 45% do poziomu 84,9 mln zł, w porównaniu do 58,5 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. EBITDA segmentu usług wyniosła 21,6 mln zł, co oznacza rentowność na poziomie 24%, podano.

„Ostatnie kwartały były bardzo pracowitym okresem dla Selvity. Ogłosiliśmy nową strategię rozwoju na lata 2020-2023, z sukcesem pozyskaliśmy 90,6 mln zł z emisji akcji serii C na planowane inwestycje. Mimo pandemii systematycznie umacniamy naszą pozycję na rynku. Nie tylko zwiększyliśmy zatrudnienie, ale również zrealizowaliśmy szereg inwestycji w wyposażenie. W efekcie, zbudowaliśmy solidne fundamenty do dalszego rozwoju” – powiedział członek zarządu Dariusz Kurdas, cytowany w komunikacie.

Backlog na rok 2020 wynosi na dzień 10.11.2020 134,7 mln zł i jest o 38% wyższy niż wartość zakontraktowanego portfela zamówień wynikających z podpisanych kontraktów handlowych oraz umów o dotacje w dniu 28.10.2019 r., podano także.

Selvita planuje publikację raportu kwartalnego na 24 listopada 2020 r.

Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w połowie października 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty – Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

Źródło: ISBnews