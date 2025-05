Serinus Energy odnotował 0,89 mln USD straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 r. wobec 0,49 mln USD straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 0,92 mln USD wobec 0,17 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 47 tys. USD wobec 0,93 mln USD zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,19 mln USD wobec 4,61 mln USD rok wcześniej.

„W okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2025 r. przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 3,2 mln USD i były niższe o 1,4 mln USD w stosunku do okresu porównawczego (w okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2024 r. – 4,6 mln USD). Obniżenie ich poziomu wynikało przede wszystkim ze spadku wydobycia w Tunezji oraz niższej średniej uzyskiwanej ceny węglowodorów, która wyniosła 75,28 USD/boe (w okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2024 r. – 80,24 USD/boe)” – czytamy w raporcie kwartalnym.

„Średnia uzyskiwana przez Grupę cena sprzedaży ropy naftowej zmniejszyła się o 11,53 USD/bbl do poziomu 72,74 USD/bbl (w analogicznym okresie 2024 r. – 84,27 USD/bbl), a średnia uzyskiwana przez Grupę cena sprzedaży gazu ziemnego spadła o 3,11 USD/Mcf do poziomu 14,10 USD/Mcf (w analogicznym okresie 2024 r. – 10,99 USD/Mcf). Zgodnie z warunkami umowy koncesji Sabria Grupa jest zobowiązana do sprzedaży 20% rocznego wydobycia ropy naftowej w ramach koncesji Sabria na rynku lokalnym, po cenie o około 10% niższej w stosunku do ceny uzyskiwanej z pozostałej sprzedaży ropy naftowej. Pozostała część wydobytej ropy naftowej stanowi pulę przeznaczoną do sprzedaży na rynek międzynarodowy” – podano dalej.

Spółka podała też, że w I kw. 2025 r. nakłady inwestycyjne Grupy ukształtowały się na poziomie 0,1 mln USD wobec 0,3 mln USD rok wcześniej. Całość tej kwoty dotyczyła działalności prowadzonej w Tunezji (w Rumunii nie dokonano żadnych inwestycji).

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Spółka miała 15,4 mln USD skonsolidowanych przychodów w 2024 r.

Źródło: ISBnews