Serinus Energy odnotował 5,5 mln USD zysku EBITDA w I poł. 2021 roku wobec 5 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka.

„Wynik EBITDA stanowi dla Serinus kluczowy wskaźnik efektywności, będący dla kierownictwa spółki miernikiem jej rentowności gotówkowej. Wynik ten liczony jest jako wynik finansowy netto, powiększony o kwotę należnych odsetek i podatków oraz odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych. EBITDA nie jest standardowym wskaźnikiem przewidzianym w MSSF, w związku z czym może nie być wprost porównywalna ze wskaźnikami stosowanymi przez inne podmioty. W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2021 r. wynik EBITDA Grupy wzrósł o 0,5 mln USD do poziomu 5,5 mln USD (w analogicznym okresie 2020 r. – 5,0 mln USD), przede wszystkim dzięki wyższej wypracowanej w tym okresie wartości retroaktywnej netto” – czytamy w raporcie.

Całkowita skonsolidowana strata ogółem przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 1,74 mln USD w I poł. br. wobec 13,1 mln USD straty rok wcześniej.



Strata operacyjna wyniosła 0,23 mln USD wobec 10,8 mln USD straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,92 mln USD w I poł. 2021 r. wobec 13,28 mln USD rok wcześniej.

„W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2021 r. przychody ze sprzedaży wzrosły o 2,6 mln USD, tj. 20%, do poziomu 15,9 mln USD (w analogicznym okresie 2020 r. – 13,3 mln USD), do czego przyczynił się przede wszystkim wzrost średniej uzyskiwanej przez grupę ceny sprzedaży węglowodorów o 14,72/boe, tj. 51%, do poziomu 43,83 USD/boe (w analogicznym okresie 2020 r. – 29,11 USD/boe). Średnia uzyskiwana przez grupę cena sprzedaży ropy naftowej wzrosła o 26,10 USD/bbl, tj. 82%, do poziomu 58,06 USD/bbl (w analogicznym okresie 2020 r. – 31,96 USD/bbl), a średnia uzyskiwana przez grupę cena sprzedaży gazu ziemnego wzrosła o 1,85 USD/Mcf, tj. 39%, do poziomu 6,59 USD/Mcf (w analogicznym okresie 2020 r. – 4,74 USD/Mcf). Ceny ukształtowały się zatem na poziomach odnotowywanych przed wybuchem pandemii” – czytamy dalej.

Łączne nakłady inwestycyjne ukształtowały się na poziomie 5,9 mln USD (w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. – 3,1 mln USD), z czego: 5,2 mln USD wyniosły nakłady poniesione w Rumunii, 0,7 mln USD wyniosły nakłady poniesione w Tunezji.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. saldo środków pieniężnych Grupy wynosiło 5,7 mln USD, podano także.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

Źródło: ISBnews