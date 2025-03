Serinus i Xtellus uzgodniły warunki przejęcia gotówkowego wszystkich akcji Serinusa przez Xtellus w cenie 0,034 GBP za akcję, co daje łączną cenę ok. 5,1 mln GBP, podał Serinus. Obecna kapitalizacja spółki na giełdzie w Londynie to 3,8 mln GBP.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Spółka miała 15,4 mln USD skonsolidowanych przychodów w 2024 r.

Źródło: ISBnews