Sescom odnotował 0,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2022/2023 (październik-grudzień 2022) wobec 0,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,65 mln zł wobec 1,34 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 46,7 mln zł w I kw. r.obr. 2022/23 wobec 41,17 mln zł rok wcześniej.

„Poprawa wyników finansowych w pierwszych trzech miesiącach nowego roku obrotowego możliwa była dzięki większej sprzedaży w każdym obszarze biznesowym w ramach działalności core’owej, jaką jest Facility Management (FM). Warto podkreślić, że obroty w segmencie Construction & Fit-out (projekty modernizacyjne i ogólnobudowlane w obiektach sieci detalicznych) wyniosły 3,9 mln zł, czyli o 195% więcej rok do roku. Pozytywny wpływ na rezultaty miało także zamknięcie w sierpniu 2022 r. segmentu FIXFM (usługi serwisowe dla

konsumentów i małych firm), który w analogicznym okresie poprzedniego roku wypracował 0,9 mln zł starty operacyjnej” – powiedział prezes Sławomir Halbryt, cytowany w komunikacie.

Sescom w I kw. roku obrotowego 2022/23 wypracował 46,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza 13% wzrostu r/r. W analizowanym okresie wynik EBITDA wyniósł 3,1 mln zł, czyli o 12% więcej r/r. Zysk netto urósł z kolei o 37% r/r, do 1 mln zł.

„Niezmiennie wierzymy w sukces biznesu wodorowego, rozwijanego w ramach SES Hydrogen. Celem naszego zespołu jest przygotowanie kotła wodorowego w wersji o mocy 0,5 MW do końca maja 2023 r. W ciągu roku od tej daty chcemy doprowadzić urządzenie do certyfikacji TRL9, a następnie komercjalizacji i produkcji. W przypadku elektrolizera etap komercjalizacji chcemy osiągnąć do końca 2023 r.” – dodał prezes.

Sescom zamierza utrzymać dodatnią dynamikę wzrostu sprzedaży również w kolejnych miesiącach. Zgodnie z najnowszym raportem sprzedaży miesięcznej opublikowanym przez spółkę, w styczniu 2023 r. Sescom wypracował szacunkowo 14,8 mln zł przychodów ze

sprzedaży, co oznacza 33% wzrostu r/r, zapowiedziano również.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. r.obr. 2022/23 wyniósł 0,78 mln zł wobec 1,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Sescom specjalizuje się w zarządzaniu i świadczeniu usług facility management dla klientów sieciowych (usługi serwisu urządzeń HVAC, serwisu infrastruktury IT oraz serwisu chłodniczego, elektrycznego i budowlanego). Spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW w marcu 2018 r.

Źródło: ISBnews