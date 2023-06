Sescom odnotowało 3,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku obrotowego 2022/2023 r. (październik 2022 – marzec 2023) wobec 18 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 5,43 mln zł wobec 1,32 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 8,1 mln zł, tj. wzrósł o 93% r/r.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 93,92 mln zł w I poł r. obr. kw. 2023 r. wobec 77,09 mln zł rok wcześniej.

„Za nami udane pierwsze półrocze trwającego roku obrotowego. Tylko na bazie rozwoju organicznego osiągnęliśmy znaczące wzrosty zarówno przychodów, jak i EBITDA oraz zysku netto. Wstępne wyniki sprzedaży za maj – 79-proc. wzrost, do blisko 20 mln zł sprawiają, że z optymizmem patrzymy na kolejne kwartały. Począwszy od III kwartału konsolidować będziemy wyniki PCB, co powinno dodatkowo wzmocnić wyniki przyszłych okresów. Koncentrujemy się na utrzymaniu korzystnych wskaźników rentowności oraz procesie włączania PCB w nasze struktury, który przebiega pomyślnie i bez zakłóceń” – powiedział prezes Sescomu Sławomir Halbryt,cytowany w komunikacie.

„Dzięki akwizycji PCB Sescom w kolejnych okresach spodziewa się znaczącego wzrostu liczby realizowanych prac w Wielkiej Brytanii, co wpłynie na strukturę geograficzną wykonanych zleceń, jak również przyczyni się do wzrostu udziału działalności poza Polską w ogólnej liczbie aktywności serwisowych grupy. Nabycie spółki w Wielkiej Brytanii ma przybliżyć Sescom do realizacji wyznaczonego w strategii firmy celu finansowego: osiągnięcia skorygowanej EBITDA segmentu Facility Management na poziomie 35 mln zł w roku obrotowym 2024/2025” – czytamy w komunikacie.

Na koniec marca 2023 r. Sescom dysponował 16,1 mln zł środków pieniężnych. Grupa ma komfortową sytuację, jeśli chodzi o poziom długu. Wskaźnik przedstawiający stosunek długu netto do EBITDA z ostatnich 12 miesięcy na koniec marca 2022 r. wynosił -0,52, co oznacza,

że Sescom posiada nadwyżkę gotówki nad zobowiązaniami finansowymi, podano.

W I półroczu 2022/23 koszty rodzajowe grupy wzrosły o 19 proc. rok do roku, do 89,6 mln zł. Jest to konsekwencja wzrostu kosztów pracy, a także pozostałych zasobów, jak materiały czy energia, co ma bezpośredni związek z wysoką inflacją. Ponadto, Sescom ponosi koszty działania segmentu wodorowego, który kontynuuje działania rozwojowe, ale nie osiągnął jeszcze progu rentowności, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. r.obr. 2022/2023 wyniósł 2,45 mln zł wobec 3,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Sescom specjalizuje się w zarządzaniu i świadczeniu usług facility management dla klientów sieciowych (usługi serwisu urządzeń HVAC, serwisu infrastruktury IT oraz serwisu chłodniczego, elektrycznego i budowlanego). Spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW w 2018 r.

Źródło: ISBnews