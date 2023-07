SFD rozpocznie 17 lipca bieżącego roku sprzedaż suplementów diety i żywności dietetycznej w Ukrainie poprzez własny sklep internetowy, a dostawy do klientów w Ukrainie realizowane będą z magazynu w Opolu, podała spółka. To szósty i obecnie największy rynek zagraniczny, na którym spółka prowadzi sprzedaż w tej formule.

„Decyzję o wyborze Ukrainy jako naszego następnego rynku zagranicznego, gdzie uruchamiamy sprzedaż przez własny sklep internetowy, podjęliśmy po analizie naszych własnych danych z rynków, gdzie już działamy oraz na podstawie danych konsumenckich z Ukrainy, gdzie wiele firm, również z naszej, szeroko rozumianej, branży osiąga bardzo dobre wyniki w segmencie e-commerce. Oceniamy też, iż Ukraina przedstawia bardzo duży potencjał do sprzedaży produktów SFD ze wszystkich segmentów: odżywek, żywności dietetycznej oraz suplementów. Logistycznie jesteśmy przygotowani, a dostawy realizowane będą we współpracy z doświadczonym partnerem na tym rynku. Wierzymy też, że pozytywny sentyment do Polski będzie wsparciem rozwoju działalności naszej firmy w Ukrainie. Nasz kraj jest zaufanym parterem i dostawcą w wielu dziedzinach, a polskie firmy, ich produkty i usługi cieszą się bardzo dobrą opinią” – powiedział prezes SFD Mateusz Pazdan, cytowany w komunikacie.

„W Ukrainie rozpoczynamy sprzedaż w naszym klasyczny modelu rozwiniętym w Polsce oraz na pozostałych pięciu rynkach zagranicznych. To, co wyróżnia Ukrainę, to atrakcyjny poziom niezbędnych nakładów marketingowych w przeliczeniu na markę lub produkt oraz poziom cen porównywalnych produktów, który jest zbliżony lub wyższy od cen w Polsce w niektórych kategoriach. Uważamy także, że oferta SFD w istotny sposób poszerzy ten rynek, gdzie obecnie konsumenci mają relatywnie niewielki wybór odżywek, suplementów czy żywności dietetycznej i wzbogaconej” – dodał wiceprezes SFD ds. przychodów Rafał Zakrzewski.

Spółka podała, że wypracowała skuteczny model realizowania sprzedaży poprzez własne sklepy internetowe poza Polską przy realizacji dostaw do klientów z magazynu w Opolu. Na każdym z rynków spółka współpracuje z wybranymi influencerami wspierającymi sprzedaż oferty oraz z doświadczonym operatorem logistycznym. Internacjonalizację modelu operacyjnego SFD rozpoczęła w maju 2021r, kiedy spółka uruchomiła sprzedaż na rynku czeskim. Obecnie SFD posiada sześć sklepów internetowych poza Polską: w Czechach, Rumunii, Austrii, na Węgrzech, Słowacji oraz w Ukrainie.

Na rynkach, gdzie spółka rozpoczęła sprzedaż najwcześniej notowana jest bardzo wysoka dynamika przychodów i spółka ocenia, iż w bieżącym roku udział rynków zagranicznych w sprzedaży osiągnie 10%, podano.

Przedmiotem działalności SFD jest handel hurtowy i detaliczny odżywkami, suplementami diety, żywnością dietetyczną, akcesoriami sportowymi, a także sprzedaż usług reklamowych i płatnych planów treningowych oraz dietetycznych. Spółka posiada sklepy internetowe z suplementami i odżywkami, 29 stacjonarnych sklepów własnych, 72 sklepy franczyzowe.

Źródło: ISBnews