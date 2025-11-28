Sfinks Polska odnotował 0,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 0,32 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 2,61 mln zł wobec 1,58 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 3,89 mln zł wobec 3,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,32 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 18,7 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2025 r. spółka miała 5,91 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 0,91 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 36,23 mln zł w porównaniu z 59,81 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 7,71 mln zł wobec 13,67 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Na przychody i wyniki finansowe Sfinksa w dużym stopniu wpływały przekształcenia sieci restauracji własnych na franczyzowe, których udział w strukturze sieci na koniec września 2025 r. sięgnął 97%, podano.

„W trzecim kwartale 2025 r. zaczęły się ujawniać sygnały stabilizowania się wyników finansowych sieci, która przechodzi duże zmiany. W ciągu niecałych dwóch lat przekazaliśmy w ręce franczyzobiorców aż 20 restauracji, co zawsze okresowo wpływa na obniżenie wyników sprzedażowych takich lokali w toku zmian. Obecnie zaczynamy obserwować już odbicie sprzedaży w części restauracji, jednak docelowo spodziewamy, że lokale te będą notować lepsze wyniki niż przed przekształceniem, co będzie pozytywnie wpływać na nasze wyniki. Pozytywnym aspektem wprowadzonych zmian jest też możliwość obniżenia kosztów działalności centrali. Tylko w trzecim kwartale oszczędność ta wniosła 0,9 mln zł i finalnie mogliśmy wykazać zysk na poziomie netto. Zgodnie ze strategią konsekwentnie kontynuujemy proces przekazywania restauracji własnych w ręce franczyzobiorców, by docelowo wszystkie lokale działały w tym modelu” – powiedział prezes Sfinks Polska Sylwester Cacek, cytowany w komunikacie.

„Działając w coraz większym stopniu jako operator gastronomicznej sieci franczyzowej, a nie stricte właściciel restauracji, możemy się koncentrować na kolejnych elementach naszej strategii, w tym zwiększaniu przychodów sieci restauracji poprzez nowe lokale i rozwój narzędzi cyfrowych. Toczą się już rozmowy na temat otwarć na 2026 rok. Na pewno będziemy mieli dobre wiadomości dla naszych gości w Łodzi oraz na północy Polski. Oprócz tego pracujemy nad rozwojem naszej aplikacji mobilnej, której liczba użytkowników ma wzrosnąć do co najmniej 1,5 mln osób na koniec 2029 r. Jesteśmy też bardzo zadowoleni z efektów wprowadzenia programu Smart, która zachęca do częstszych wizyt w restauracjach. Do tej pory Smart dział jako roczny abonament, ale wprowadzamy go także w wersji kwartalnej” – dodał.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2025 r. wyniosła 5,94 mln zł wobec 0,86 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Sfinks Polska zarządza ponad 100 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski, w tym siecią restauracji Sphinx oraz siecią pubów Piwiarnia. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

Źródło: ISBnews