Sfinks Polska miał wstępnie 2,7 mln zł jednostkowego zysku netto w IV kw. 2023 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Przychody wyniosły 24,2 mln zł.

Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 7,2 mln zł w IV kw. ub.r.

W całym 2023 roku jednostkowa strata netto wyniosła 0,7 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 98,1 mln zł, a zysk brutto na sprzedaży wyniósł 28,3 mln zł, podano.

„Na naszą sytuację korzystnie wpływają aktualne trendy makroekonomiczne. Umocnienie się złotego w ostatnim kwartale w stosunku do końca III kw. 2023 r. spowodowało istotne zmiany w wycenie naszych zobowiązań i należności z umów najmu, co w rezultacie kontrybuowało do wyniku netto w kwocie 1,9 mln zł. Mamy nadzieję, że jest to dobry prognostyk i po okresie wielu trudnych lat dla gastronomii kolejne miesiące i lata zapewnią bardziej stabilne warunki, w których będziemy mogli realizować zaplanowaną ścieżkę rozwoju. Wstępne wyniki za IV kwartał 2023 roku zawierają również dodatni wpływ zmiany warunków najmu części lokali i podnajęcie ich franczyzobiorcom w kwocie 2,4 mln zł. Wstępne dane potwierdzają, że systematyczna praca nad porządkowaniem naszych sieci i przekształceniem kolejnych lokali na model franczyzowy przekłada się pozytywnie na nasze wyniki. To ważny element naszej strategii rozwoju, przyjętej jesienią ubiegłego roku, którą zamierzamy konsekwentnie realizować” – powiedział prezes Sylwester Cacek, cytowany w komunikacie.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji Sfinks jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

Źródło: ISBnews