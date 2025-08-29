Sfinks Polska odnotował 4,6 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2025 r. (wobec 0,6 mln zł straty w I poł. 2024 r.)., podała spółka, prezentując wstępne dane. Przychody wyniosły 24,8 mln zł (40,9 mln zł w I poł. 2024 r.) Zysk EBIT wyniósł 0,6 mln zł (4,6 mln zł w I poł. 2024 r.).

Sprzedaż gastronomiczna zrealizowana przez sieci zarządzane przez spółkę wyniosła w I poł. 2025 r. 102,6 mln zł i była wyższa o 3,1% w stosunku do analogicznego okresu 2024 r. (sprzedaż realizowana przez lokale własne i franczyzowe, z wyłączeniem Piwiarni), podano.

„Nasz biznes jest wciąż pod wpływem dokonywanych przekształceń restauracji własnych na franczyzowe, co oddziałuje na nasze wyniki w różny sposób. Z jednej strony przekształcenia powodują, że w przychodach przestajemy odnotowywać wyniki sprzedażowe restauracji, które stają się franczyzowe, a zaliczamy do przychodów wyłącznie opłaty franczyzowe od ich właścicieli. W rezultacie obserwujemy istotne zmniejszenie przychodów jednostkowych spółki, choć jednocześnie stały wzrost przychodów gastronomicznych odnotowanych przez nasze sieci. Dlatego te dane należy analizować łącznie, by mieć pełen obraz osiąganych wyników w ramach zarządzanego przez nas biznesu. Z drugiej strony przekształcenia restauracji własnych na franczyzowe mogą mieć skokowy pozytywny wpływ na nasze wyniki w związku z przychodami osiąganymi na skutek sprzedaży restauracji franczyzobiorcom. Są to zdarzenia o charakterze jednorazowym, których skala zależy od liczby i wielkości przekształcanych restauracji. Głównie w efekcie niższych przychodów z tego tytułu w pierwszej połowie br. odnotowaliśmy niższy o 4 mln zł wynik na pozostałej działalności operacyjnej i w konsekwencji o tyle niższy niż rok wcześniej zysk ze sprzedaży i wynik netto. Po wyeliminowaniu tego wpływu zaraportowane wyniki są na zbliżonym poziomie co przed rokiem przy większym potencjale wzrostu dzięki zwiększeniu sieci” – powiedział prezes Sylwester Cacek, cytowany w komunikacie.

Na koniec czerwca Sfinks zarządzał 78 lokalami (z wyłączeniem sieci Piwiarnia) i 95% z nich działało w modelu franczyzowym. Rok wcześniej analogiczna sieć liczyła 74 lokale, w tym 78% było prowadzonych przez franczyzobiorców.

Ostateczne wyniki jednostkowe i skonsolidowane za I półrocze 2025 r. Sfinks opublikuje 30 września br.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji Sfinks jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

Źródło: ISBnews