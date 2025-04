Sprzedaż gastronomiczna grupy Sfinks Polska w I kwartale 2025 r. wzrosła o 6% r/r do 50,32 mln zł, z wyłączeniem sieci Piwiarnia, podała spółka.

„Za pierwszy kwartał 2025 r. wartość netto sprzedaży gastronomicznej zrealizowanej przez lokale działające pod markami należącymi do Grupy Sfinks, z wyłączeniem sieci Piwiarnia, wyniosła ogółem 50,32 mln zł i była realizowana przez 76 lokali wg stanu na koniec kwartału. Oznacza to 6,0% wzrostu sprzedaży gastronomicznej netto w stosunku do pierwszego kwartału 2024 r., kiedy to wynosiła ona 47,48 mln zł i była realizowana przez 75 lokali wg stanu na koniec kwartału” – podała spółka.

Wartość sprzedaży gastronomicznej netto zrealizowanej przez lokale porównywalne L4L, działające pod markami należącymi do Grupy Sfinks z wyłączeniem sieci Piwiarnia, za I kwartał 2025 r. wyniosła 46,4 mln zł, co oznacza wzrost o 4%r/r, podano także.

„Biorąc pod uwagę tradycyjnie niski sezon w gastronomii na początku roku oraz wpływ niedawnego przekształcenia dużej grupy restauracji własnych na franczyzowe, przychody restauracji w I kwartale 2025 są zgodne z naszymi założeniami. Zmiany przekształceniowe przejściowo mają bowiem wpływ na poziom obrotów, ponieważ trzeba czekać na nowe koncesje na sprzedaż alkoholu, w niektórych przypadkach mają także miejsce zmiany wprowadzane przez nowego restauratora, jak choćby w zakresie personelu, co ma wpływ na funkcjonowanie lokalu. Tym razem dotyczy to aż siedmiu restauracji na raz, czyli 10% sieci, a w rezultacie te przejściowe trudności uwidaczniają się też w wynikach całej sprzedaży gastronomicznej. W raportowanym okresie były także wyłączone dwie restauracje w związku z remontami. Jednocześnie pozostałe lokale w sieci pracują normalnie, a dodatkowo pod koniec marca został otwarty nowy SPHINX w parku handlowym w Lubinie, który w najbliższych miesiącach będzie się dokładać do wyników sprzedażowych sieci. Równolegle szykujemy kolejne lokale Sphinx, m.in. w Trójmieście. Wszystkie te elementy będą miały korzystny wpływ na wyniki sprzedaży gastronomicznej w dalszej części roku” – powiedział prezes Sylwester Cacek, cytowany w komunikacie.

Raportowana sprzedaż gastronomiczna obejmuje przychody ze sprzedaży netto osiągane przez lokale franczyzowe i własne w sieci Sfinks Polska. Sprzedaż gastronomiczna nie obejmuje przychodów sieci Piwiarnia. Jednocześnie spółka zwraca uwagę, że sprzedaż gastronomiczna nie jest tożsama z przychodami ze sprzedaży osiąganymi przez Sfinks Polska. Na te składają się przychody ze sprzedaży gastronomicznej wypracowywanej przez restauracje własne oraz przychody z opłat franczyzowych naliczane od sprzedaży gastronomicznej realizowanej przez restauracje franczyzowe. W tym drugim przypadku przychody ze sprzedaży gastronomicznej stanowią przychód franczyzobiorców.

Grupa Sfinks Polska zarządza 104 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski, w tym siecią 70 restauracji Sphinx (segment casual dining), siecią 28 pubów Piwiarnia (segment gastro pubów), oraz 1 restaurację Chłopskie Jadło (segment casual dining), 1 Lepione&Pieczone, 3 lokalami The Burgers oraz 1 lokalem Sphinx Cocktail Bar. Spółka prowadzi też sprzedaż w dostawie w oparciu o marki dostępne w dowozie m.in. Sphinx, The Burgers, Och! PITA, Yolo Chicken czy Da Mamma, wymieniono w informacji.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji Sfinks jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

Źródło: ISBnews