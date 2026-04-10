Sprzedaż gastronomiczna grupy Sfinks Polska w I kwartale br. wzrosła o 1,93% r/r do 51,27 mln zł, podała spółka. Sprzedaż była realizowana przez 76 lokali wg stanu na koniec kwartału.

Obroty sieci porównywalnej zwiększyły się o 2,4% r/r do 48,73 mln zł w I kwartale, podano także.

„Wyniki sprzedażowe naszych sieci notują systematyczne wzrosty z kwartału na kwartał, choć z uwagi na nietypowe warunki pogodowe marca nie są one tak dobre w całym I kwartale, jak wyniki generowane przez naszą sieć w samym styczniu i lutym tego roku. Ponadto, mimo iż raportowana liczba restauracji działających w sieci na koniec ostatniego i porównawczego kwartału nie uległa zmianie i wynosiła 76, to jednak w ciągu analizowanego okresu sieć ulegała zmianom. Rok temu startowaliśmy od 78 lokali, których liczba w ciągu kwartału zmniejszyła się do 76. W tym roku zaczęliśmy od niższego poziomu, ale konsekwentnie realizujemy zaplanowane zwiększenie potencjału sieci. Pod koniec marca otworzyliśmy nową restaurację franczyzową w Gdańsku, a już w kwietniu ruszy kolejny Sphinx w Aleksandrowie Łódzkim” – skomentował prezes Sylwester Cacek, cytowany w komunikacie.

Raportowana sprzedaż gastronomiczna obejmuje przychody ze sprzedaży netto osiągane przez lokale franczyzowe i własne w sieci Sfinks Polska. Sprzedaż gastronomiczna nie obejmuje przychodów sieci Piwiarnia. Jednocześnie spółka zwraca uwagę, że sprzedaż gastronomiczna nie jest tożsama z przychodami ze sprzedaży osiąganymi przez Sfinks Polska. Na te składają się przychody ze sprzedaży gastronomicznej wypracowywanej przez restauracje własne oraz przychody z opłat franczyzowych naliczane od sprzedaży gastronomicznej realizowanej przez restauracje franczyzowe. W tym drugim przypadku przychody ze sprzedaży gastronomicznej stanowią przychód franczyzobiorców, wyjaśniono.

Grupa Sfinks Polska zarządza ponad 100 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski, w tym siecią restauracji Sphinx oraz siecią pubów Piwiarnia. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

Źródło: ISBnews