SGI rozważa emisję obligacji o wartości ok. 50-70 mln zł w tym roku, poinformował ISBnews prezes Robert Stachowiak.

„W historii naszej spółki były plany debiutu na GPW. Był to rok 2007. Dziś raczej nie myślimy o giełdzie. Finansujemy się ze środków własnych, z dywestycji gruntów poza Warszawą, możemy też liczyć na naszego właściciela – spółkę inwestycyjną Willet z kapitałem własnym ok. 450 mln zł. Jako SGI mamy 220 mln zł kapitałów własnych, a także nie mamy zadłużenia” – powiedział Stachowiak w rozmowie z ISBnews.

„Giełda zatem raczej nie, jeśli już, to emisja obligacji. Rozważamy 3-letnią emisję na łącznie 50-70 mln zł. To by się mogło wydarzyć nawet w tym roku. Celem pierwszej emisji byłoby przede wszystkim pokazanie się inwestorom” – dodał.

SGI to firma deweloperska, która specjalizuje się w budowie wysokiej jakości mieszkań i apartamentów. Działa na polskim rynku jako podmiot z prywatnym kapitałem od 1990 roku. Do tej pory zrealizowała 47 projektów deweloperskich, w których oddane zostało 5 500 mieszkań, 41 000 m2 powierzchni biurowej i 24 000 m2 powierzchni handlowej. SGI skupia się obecnie na realizacji inwestycji mieszkaniowych w Warszawie oraz inwestycjach na rynku kapitałowym.

Źródło: ISBnews