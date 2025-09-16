Shoper nabył pozostałe 40% udziałów w spółce Sempire Europe za 15 mln zł, podał Shoper, który stał się jedynym wspólnikiem Sempire. Spółka jest agencją marketingu internetowego dla rynku e-commerce, świadczącą usługi pozycjonowania (SEO), prowadzenia kampanii reklamowych (SEM) oraz zarządzania profilami w mediach społecznościowych.

„Nabycie 100% udziałów w Sempire stanowi zwieńczenie kluczowej z perspektywy strategicznej inwestycji Grupy Shoper, wzmacniającej ekosystem usług wspierających sprzedaż internetową dla klientów emitenta” – podkreślono w komunikacie.

Łączna cena za 100% udziałów w Sempire, nabywanych w dwóch transzach, wyniosła 30 mln zł.

Shoper to właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy pod tą samą nazwą dla rynku e-commerce, sprzedawanej w modelu SaaS (software as a service). Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2021 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews