W ofercie publicznej spółki Shoper inwestorzy indywidualni złożyli ok. 2,7 tys. zapisów na ok. 8,3 mln akcji w wyniku czego średnia stopa redukcji wyniosła ok. 92,5%. Wartość całej oferty wyniosła ok. 363 mln zł, podała spółka. Debiut Shopera na GPW planowany jest w ciągu kilku dni.

Oferta Shopera objęła 7 731 628 akcji spółki, które reprezentują 27,11% kapitału zakładowego oraz 27,5% głosów na walnym zgromadzeniu (razem z opcją stabilizacyjną ok. 9% liczby akcji w ofercie). Oferującymi akcje są obecni akcjonariusze spółki, tj. fundusz private equity V4C Poland Plus Fund S.C.A. SICAV FIAR, Modhaus sp. z o.o., KFF Sarl, Krzysztof Krawczyk oraz Rafał Krawczyk. Akcjonariusze sprzedający oraz spółka zobowiązali się do nie sprzedawania lub nie emitowania akcji spółki przez okres 360 dni po ofercie, podano w komunikacie.

Zgodnie z dokonanym przydziałem inwestorzy indywidualni obejmą 623 512 akcji, stanowiących ok. 8,1% oferowanych akcji, a do inwestorów instytucjonalnych trafi pozostałe 7 108 116 akcji, stanowiących ok. 91,9% oferowanych akcji. Inwestorzy indywidualni złożyli łącznie ok. 2,7 tys. zapisów na ok. 8,3 mln akcji, w wyniku czego średnia stopa redukcji wyniosła ok. 92,5%. Wartość całej oferty wyniosła ok. 363 mln zł.

„Cieszę się z licznego grona inwestorów indywidualnych, którzy zapisali się na akcje Shoper. Widzą oni wysoki potencjał branży e-commerce, a my jesteśmy dumni, że będziemy kolejnym reprezentantem tego dynamicznie rosnącego segmentu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przed nami intensywny okres i ambitne cele do zrealizowania, natomiast jesteśmy do tego zadania przygotowani” – powiedział prezes Marcin Kuśmierz.

Shoper to właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy pod tą samą nazwą (Shoper) dla rynku e-commerce, sprzedawanej w modelu SaaS (Software as a Service).

Źródło: ISBnews