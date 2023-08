Medicalgorithmics działa dwutorowo. Realizuje działania zarówno z zakresu analizy rytmu serca, jak i analizy obrazu serca. Spółka korzysta z AI od praktycznie 2019 roku.

Jednym z głównych celów strategicznych jest oczywiście to, co inwestorów interesuje najbardziej, czyli pozyskanie większej liczby klientów, którzy będą się przekładali na to, że spółka wykonuje więcej badań, a co za tym idzie oczywiście zwiększa też swój revenue. To jest naszym wiodącym celem

mówi Krzysztof Siemionow, Członek Rady Nadzorczej, Medicalgorithmics SA